Huippuhalvat SSD-levyt: Nyt irtoaa 480GB hurjalla tarjouksella - myös muut diilit: 120GB, 240GB, ..

On taas aika kurkistaa kuukausittaiseen SSD-tarjousten maailmaan. Keräsimme parhaat, juuri tällä hetkellä, löytyvät diilit SSD-levyjen eri kokoluokista yhteen ja samaan listaan.

120 gigaiset SSD-levyt

240 gigaiset SSD-levyt

480 gigaiset SSD-levyt

960 gigaiset SSD-levyt

Poimintoja yli 1,5 teratavun SSD-levyistä

Kun aloimme listaa raapimaan kasaan, osuikin silmiin hurja tarjous: Kingstonin 480 gigatavun SSD, 44 eurolla , joka on jo varsin muhkea diili. Aiemmin 480 gigatvun hintaluokka on pyörinyt hieman päälle 50 euron - ja niin muiden levyjen osalta tilanne on nytkin. Eli kyseessä on ilmeisesti hyvinkin rajallinen tarjouserä, johon kannattaa tarttua samantien.Muilta osin lista on pysynyt pitkälti samanlaisena sitten syyskuun lopun. Ainoastaan 120GB kokoluokassa ollaan nähty kevyttä hintojen nousua, mutta hvyin pientä sellaista - hintataso heiluu jatkuvasti noin 20 euron tasossa, puolin ja toisin.Vastaavaa pientä hintojen nousua näkyy myös kaikissa muissakin hintaluokissa. Esimerkkinä vaikkapa 960 gigatavun kokoluokka, jossa ei tällä kertaa juurikaan päästä alle 100 euron hintatasoon, vaan suurin osa hinnoista pyörii nyt noin 110 euron tasossa.Halvin SSD "gigaa per euro"-laskennalla on tällä hetkellä Adata Ultimate SU650, 960GB , jonka postikuluton hinta on 99 euroa. Kyseiselle levylle hintaa gigatavulla muodostuu siis 0,10 euroa.Tässä poimintojamme:Postikuluttomat hinnat, jotka jutussa mainitaan, ovat olleet oikein artikkelin kirjoitushetkellä, joten emme takaa hintojen pitävyyttä tai jälleenmyyjien varastosaldoja - kannattaa siis kiirehtiä!