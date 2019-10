Microsoft Surface Pro 7 ja Surface Laptop 3 kannettavat ovat nyt saatavilla

Microsoftin Surface -laitteista on nyt saatavilla Surface Pro 7 ja Surface Laptop 3. Uudenlainen Surface Pro X -kannettava saapuu myyntiin marraskuun alussa.

Microsoft Surface Pro 7 hinta

Microsoft Surface Laptop 3 hinta

Eri versiot ja hinnat:Edullisin malli sisältää vain 4 gigatavua keskusmuistia ja heikomman Intel Core i3 -suorittimen, kun muut sisältävät 8 tai 16 gigatavua keskusmuistia ja tehokkaammat suorittimet.Surface Pro 7:ssa on upea 12,3 tuuman PixelSense-kosketusnäyttö 2736 x 1824 resoluutiolla ja 3:2 kuvasuhteella. Surface Pro 7 sai vihdoin USB-C -liitännän, jonka lisäksi laitteesta löytyy täysikokoinen USB-A -portti. Itse Surface Pro 7 on käytännössä tablet-laite, johon kiinnitetään Surface Keyboard -liittimen avulla erikseen ostettava näppäimistö.Lisätietoa Surface Pro 7 kannettavasta saa tästä Eri versiot ja hinnat:Surface Laptop 3 on saatavilla kahdessa eri koossa. Näistä pienempi on varustettu 13,3 tuuman näytöllä ja Intelin 10. sukupolven suorittimella, kun taas isomman laitteen näytön koko on 15 tuumaa ja siinä käytetään AMD:n suoritinta. AMD:n piiri on kustomoitu Ryzen-piiri, joka on Microsoftin mukaan nopein tämän tason läppäreissä. Surface Laptop sai myös viimein USB-C -liitännän.Lisätietoa Surface Laptop 3 kannettavasta saa tästä 15 tuuman näytöllä varustettu versio Surface Laptop 3:sta on tulossa Hardware.fin testattavaksi.