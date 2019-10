TSMC Puolijohdevalmistaja aikoo yllättäen lisätä investointejaan vielä tälle vuodelle. Aiemmin ilmoitetun 11 miljardin dollarin investointikulujen sijaan yhtiö on korottanut koko vuoden investoinnit 14–15 miljardiin dollariin. Ensi vuonna CapEx-kulujen odotetaan olevan samalla tasolla.

Korotuksen taustalla on 5G-piirien kasvava kysyntä, mikä on lisännyt painetta nopeuttaa 5 ja 7 nanometrin tuotantolinjojen kapasiteetin kasvattamista. Tällä hetkellä 5 nanometrin tuotanto on vasta riskituotantovaiheessa, mutta massatuotantoon päästään ensi vuoteen mennessä. Uuden tuotantotekniikan tärkeimmät asiakkaat löytyvät TSMC:n mukaan mobiili- ja HPC-sektoreilta.Kysyntä 5 nanometrin tekniikalle on mobiilissa varmasti erittäin suurta, sillä TSMC on luvannut sen tarjoavan jopa 80 prosenttia korkeamman transistoritiheyden. Mobiililaitteiden kehittäjien kannalta se tarkoittaa sitä, että järjestelmäpiirejä voidaan kutistaa huomattavasti vaikka suorituskyky pidettäisiin samana. Näin puhelimen sisällä säästyy tilaa muille kriittisille komponenteille.TSMC:n mukaan 5 nanometrin tuotantotekniikan kysyntä on yllättänyt sen täysin, sillä vielä puoli vuotta sitten yhtiö päätti edetä tekniikan suhteen hyvin varovaisesti.