Red Dead Redemption 2 - Tällaisen tietokoneen tarvitset, jotta peli pyörisi kuten pitääkin

Syksyn yksi odotetuimmista pelijulkaisuista on aivan pian tulossa, kun Red Dead Redemption 2 julkaistaan 5. marraskuuta. Pelin ennakkotilauksia otetaan vastaan 22.10. saakka Rockstar Gamesin sivujen kautta.

Mutta millaisen tehomyllyn kyseinen peli vaatii alleen, jotta se pyörisi sulavasti? Pelin kehittäjäon julkaissut listan siitä, millaiset speksit PC:ssä pitää olla, jotta peli pyörisi sulavasti.Ja speksejä lukiessa voi huokaista helpotuksesta, suositeltavat vaatimukset nimittäin vastaavat lähes yksi yhteen hiljattain julkaistua Näin kokoat halvan pelitietokoneen -opastamme.Ainoastaan muutama asia poikkea oppaastamme:Suosittelemme oppaassamme halvan pelitietokoneen näytönohjaimeksi jokotai-näytönohjainta, mutta Rockstarin suosittelemassa konepaketissa riittävät jo astetta halvemmat näytönohjaimet, esimerkkinä mainittuna Radeon RX 480. Emme koe kuitenkaan, että RX 570 kehnompaa kannattaa nykyiin pelitietokoneeseen hankkia, edes budjettimalliin, joten emme muuta suosituksiamme tältä osalta.Prosessorisuositus on myös astetta vähäväkisempi kuin halpiskoneeseen suosittelemamme prosessori. AMD Ryzen 5 1500X on Rockstarin minimisuositus, kun taas halpiskoneeseemme olimme paketoineet Ryzen 5 2600 -prosessorin, joka on selkeästi nopeampi kaikissa mittauksissa.Ainoa pakettiin tehtävä muutos koskee käyttömuistia. Rockstar suosittelee pelille 12 gigatavun käyttömuistin määrää, kun halpiskoneessamme sitä on 8 gigatavun verran. Muutos ei nosta valtavasti koneen hintaa, vaan se pysyttelee näistä muutoksista huolimatta noin 600 euron pinnassa, huolimatta pienistä hinnan korotuksista komponentteissa viime aikoina.Suosittelemme tutustumaan ehdotuksiimme halvan pelitietokoneen osista ja kokoamisesta täällä:Mutta alla kuitenkin nopeasti koottu lista suosituksista, hintalinkkeineen, räätälöitynä nimenomaan RDR2 silmällä pitäen: