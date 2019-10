MSI:lta kaksi uutta sisällöntuottajille suunnattua kannettavaa tietokonetta

MSI esitteli kaksi sisällöntuottajille tarkoitettua kannettavaa tietokonetta. Kannettavat ovat nimeltään Creator 15M ja Creator 17M.

Molemmat kannettavat sisältävät varsin tehokkaat komponentit, kuten sisällöntuottajille tarkoitetulta laitteelta voi olettaa. Molempiin saa tehokkaimmaksi vaihtoehdoksi 9. sukupolven Intel Core i7-9750H -suorittimen, Nvidia GeForce RTX 2060 tai GeForce GTX 1660 Ti -näytönohjaimen ja maksimissaan 64 gigatavua käyttömuistia.Creator 15M:Creator 17M: Creator 15M on varustettu 15.6 tuuman Full HD IPS -näytöllä, joka on saatavilla 144 Hz tai 60 Hz vaihtoehtoina ja sRGB väriavaruus on katettuna lähes 100 prosenttia. Samat ominaisuudet koskevat myös Creator 17M kannettavaa, mutta näytön koko on 17.3 tuumaa.Creator 15M kannettavan liitäntäpuolelta löytyvät 2x Type-C USB 3.2 Gen1, 2x Type-A USB 3.2 Gen1, RJ45, HDMI (4K@30Hz) ja kuulokeliitäntä. Isomman laitteen toisen USB-C -liitännän tilalle on laitettu kolmas USB-A -liitäntä. Muilta osin liitännät ovat samat.Creator 15M mitat 359 x 254 x 21.7 mm ja paino 1.86 kg.Creator 17M mitat 397 x 260 x 22-23.1 mm ja paino 2.2kg.