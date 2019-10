Google esitteli mobiilin kannettavan: Tässä on Pixelbook Go

Googlen Pixel-tapahtuma New Yorkissa alkoi tänään uusien täysin langattomien Pixel Buds -kuulokkeiden esittelyllä. Tämän jälkeen Google siirtyi tietokoneisiin.

Esitteillä oli Pixelbook Go, joka on yhtiön uusin Chromebook-läppäri. Laite tarjoaa Intelin Core m3, i5 tai i7 suorittimen, 8 tai 16 gigatavua RAM-muistia sekä 64, 128 tai 256 gigatavua SSD-tallennustilaa.Näyttö laitteessa on 13-tuumainen ja tarjoaa Full HD- tai 4K-resoluution riippuen mallista. Näyttö on kosketusnäyttö kummassakin mallissa.Google on työstänyt tähän malliin erityisesti uusia hiljasempia näppäimiä sekä paremmin pitävää ja käsissä pysyvää pintamateriaalia.Pixelbook Go painaa alle 900 grammaa ja on vain reilun sentin paksuinen. Googlen mukaan akkukesto on peräti 12 tuntia.Yhdysvalloissa Pixelbook Go:lla on hintaa alkaen 649 dollaria, mutta Suomen saatavuudesta ja hinnasta ei ole tässä vaiheessa tietoa.