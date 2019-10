Razer julkaisi optisilla kytkimillä varustetun näppäimistön kannettavaan tietokoneeseen

Razer julkaisi kannettavaan tietokoneeseen tarkoitetun optisen näppäimistön, joka on saatavilla aluksi Razer Blade 15 -pelikannettavaan. Muihin kannettaviin näppäimistö saapuu vuonna 2020. Razer kehuu näppäimistön olevan ensimmäistä laatuaan maailmassa.

Tässä kannettavan tietokoneen näppäimistössä käytetään pitkälti samanlaista teknologiaa, kuten hiljattain julkaistussa Razerin Linear Optical -kytkimessä . Painalluksen tunnistaminen tapahtuu optisesti valon avulla eli ilman metallista kontaktia ja se tapahtuu ilman viivettä. Näppäimistössä on myös anti-ghosting N-key rollover (NKRO) -tekniikalla. Näppäimistön kytkin vaatii 55 gramman aktivointivoiman 1.0 mm aktivointimatkalla ja sen kokonaismatka on 1.7 mm. Jokainen näppäin on tietenkin varustettu valaistuksella.Tämän näppäimistön saa aluksi vain Razer Blade 15 Advanced Model -pelikannettavaan , jossa on Nvidia GeForce RTX 2070 -näytönohjain, Intel Core i7-9750H -suoritin, 16 GB RAM, 512 gigatavua tallennustilaa ja 15.6" Full HD 240Hz näyttö.Kyseinen kannettava on saatavilla tällä hetkellä vain Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Kiinassa. Hintaa laitteella on 2649 dollaria eli noin 2400 euroa.Lue myös: