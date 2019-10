Samsung julkaisi kaksi edullista Chromebookia: Chromebook 4 ja 4+

Samsung on esitellyt kaksi uutta Chromebookia: Chromebook 4 ja Chromebook 4+. Molemmat ovat edullisia, sillä Chromebook 4:n hinta alkaa 229,99 dollarista (noin 208 euroa) ja 4+:n hinta alkaa 299,99 dollarista (noin 272 euroa). Yhdysvalloissa nämä laitteet tulevat saataville 7. lokakuuta, muiden saatavuudesta ei ole tietoa.

Samsung Chromebook 4 ja 4+:n ero löytyy koosta. Chromebook 4 on varustettu 11.6 tuuman näytöllä, kun taas Chromebook 4+:n näyttö on kooltaan 15.6 tuumaa. Pienempi näyttö sisältää vähemmän pikseleitä, sillä näytössä käytetään HD (1366 x 768) resoluutiota ja vastaavasti isomman saa Full HD (1920 x 1080) resoluutiolla.Pienemmällä näytöllä varustettu Chromebook on luonnollisesti kevyempi (1,18 kg vs. 1,7 kg). Isompi Chromebook 4+ ei kuitenkaan sisällä isompaa akkua, vaan molemmissa laitteissa on 39 Wh akku. Molempien akun kesto yltää kuitenkin hyvälle tasolle, sillä pienemmän mallin kesto on 12.5 tuntia ja isomman kaksi tuntia vähemmän. Rakenteen osalta laitteiden pitäisi kestää hyvin käyttöä, sillä Chromebookit ovat läpäisseet MIL-STD-810G-kestävyysluokituksen.Samsung Chromebook 4 mitat: 287.9 x 202.3 x 16.7 mm. Paino 1.18 kg.Samsung Chromebook 4+ mitat: 359.7 x 244.9 x 16.5 mm. Paino 1.7 kg.Muuten nämä kaksi Chromebookia jakavat hyvin samankaltaiset speksit. Chrome OS -käyttöjärjestelmän pyörittämisestä on vastaamassa Intel Celeron N4000, keskusmuistia on 4 / 6 gigatavua ja tallennustilaa on 32 / 64 gigatavua. Liitäntöjen osalta 4+ sisältää kaksi USB-C -liitäntää, kun pienemmässä on vain yksi. Molemmissa on myös yksi USB 3.0, muistikorttipaikka ja kuulokeliitäntä.Lue myös: