Päivän diili: tehokas Lenovo Chromebook Yoga C630 (Core i5) nyt 599 euroa - säästä 200€

Lenovo Chromebook Yoga C630 (81JX0005MX) maksaa nyt 599 euroa . Yleensä tätä Chromebookia myydään 799 eurolla, joten säästöä tulee 200 euroa. 599 euroa on myös alin hinta, jolla Yoga C630 Chromebookia on myyty.

Päivän diili

Lenovo Chromebook Yoga C630 erottuu muista Chromebookeista suorituskyvyn osalta. Tämän Lenovon Chromebookin sisälle on laitettu 8. sukupolven Intel Core i5-8250U -prosessori, Intel UHD Graphics 620 ja 8 gigatavua DDR4 keskusmuistia. Tallennustilaa on 64 gigatavua.Painoa laitteella on alle 2 kg ja rungon materiaali on alumiinia. Näytön osalta löytyy 15.6" Full HD -kosketusnäyttö, joka kääntyy 360 astetta. Laitetta voi siis käyttää eri asennoissa. Liitännöistä löytyvät USB-A ja USB-C -liitännät sekä muistikorttipaikka ja kuulokeliitäntä. Akun kestoksi luvataan 10 tuntia. Näppäimistö on laadukas, mutta se ei ole taustavalaistu.Tarjous löytyy Gigantilta ja se on voimassa su 13.10. asti. Saatavuudeksi Gigantin sivulla on ilmoitettu 25+ kappaletta.