HP Spectre x360 13 on suunniteltu käytettäväksi työhön ja vapaa-aikaan

Spectre x360 13 -kannettava tietokone, joka HP:n mukaan sopii käytettäväksi sekä työhön että vapaa-aikaan. Pari viikkoa sitten HP esitteli Elite Dragonfly bisneskannettavan , jossa panostetaan käyttäjän tietoturvaan. Tämän laitteen jalanjälkiä seuraa uusi-kannettava tietokone, joka HP:n mukaan sopii käytettäväksi sekä työhön että vapaa-aikaan.



HP Spectre x360 13 saatavilla Euroopassa lokakuussa alkaen 1 299 €.



HP Spectre x360 13 tuhkanharmaana ja 16 GB:n RAM-keskusmuisti, 4K OLED -näyttö sekä 1 TB:n SSD-levymuisti 32 GB:n Optane -välimuistilla saatavilla Euroopassa marraskuussa alkaen 1 899 €.



HP Spectre x360 13 luonnollisen hopean sävyssä ja 8 GB:n RAM, FHD-näyttö ja 512 GB:n SSD-levymuisti 32 GB:n Optane-välimuistilla saatavilla Euroopassa lokakuussa alkaen 1 499 €.



HP:n mukaan yhä useampi haluaa käyttää samaa kannettavaa sekä töissä että vapaa-ajalla. Tähän tarkoitukseen HP suunnitteli uuden Spectre x360 13 kannettavan.HP Spectre x360 13 hinta ja saatavuus:Spectre x360 13 kannettavalle on myönnetty Intelin Project Athena -sertifikaatti . Tämän saavuttamiseksi kannettavan täytyy yltää Intelin antamiin vaatimuksiin esimerkiksi akun keston osalta.Akun kestoksi luvataan jopa 22 tuntia. Tämä lukema on saavutettu 13 tuuman Full HD -näytöllä, mutta koneeseen on myös mahdollista saada 4K OLED -näyttö True Black HDR -laadulla. Näyttö myös kääntyy 360 astetta. Näyttö-runkosuhde on 90%.Suorituskyvystä vastaa 10. sukupolven Intel Core -suoritin ja grafiikoista puolestaan Iris Plus Graphics.Kooltaan uusi Spectre x360 13 on viime vuoden malliin verrattuna 13% pienempi. Painoa laitteella on 1270 grammaa. Laitteen materiaalina käytetään alumiinia. Laitteen liitännöistä vastaa USB-C -liitäntä ja Wi-Fi 6 (802.11ax). Valinnaisena vaihtoehtona on myös 4x4 Gigabit LTE -yhteys.Laitteesta löytyy useita tietoturvaominaisuuksia. Näihin lukeutuvat fyysinen kytkin (HP Webcam Kill Switch), jolla kameran saa päälle ja pois, painike mikrofonin vaimennukseen, sormenjälkilukija, IR-kamera Windows Hello -tuella ja Sure View Gen3 (saatavilla alkuvuodesta 2020).