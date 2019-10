HP:n kaksi uutta Chromebookia tukevat USI-kynää

HP Chromebook x360 12b ja HP Chromebook x360 14b. Uutuuksista löytyy kosketusnäyttö ja Chromebookit ovat yhteensopivia USI-kynän ( HP julkaisi kaksi uutta Chromebookia:ja. Uutuuksista löytyy kosketusnäyttö ja Chromebookit ovat yhteensopivia USI-kynän ( Universal Stylus Initiative ) kanssa.

HP Chromebook x360 12b sisältää 12 tuuman HD+ (1366 x 912) IPS -näytön 3:2 -kuvasuhteella, joka sopii hyvin esimerkiksi netin selaamiseen. HP Chromebook x360 14b:n SVA -näyttö on kooltaan 14 tuumaa (HD tai Full HD). Molemmissa malleissa on kosketusnäyttö, joka kääntyy 360 astetta.Teknisten tietojen osalta Chromebookit ovat hyvin pitkälti samanlaisia (edullisin versio). Intel Celeron N4000 -suoritin, Intel UHD Graphics, 4 gigatavua keskusmuistia, 32 gigatavua tallennustilaa (14b saatavilla jopa 128 gigatavun versiona), Wifi 5, Bluetooth 5.0, yksi USB-A 3.1 Gen 1 -portti, kaksi USB-C 3.1 Gen 1 -porttia ja muistikortinlukija. Molemmissa Chromebookeissa on myös taustavalaistu näppäimistö.Chromebook x360 12b akun kestoksi luvataan jopa 12 tuntia, kun taas Chromebook x360 14b:lle luvataan jopa 10 tunnin akun kesto.Nämä Chromebookit ovat HP:n ensimmäiset, jotka ovat yhteensopivia USI-kynän kanssa. USI-kynää voidaan käyttää muiden USI-yhteensopivien laitteiden kanssa. USI-laitteet tukevat myös eri valmistajien USI-kyniä.Tämä HP:n USI-kynä toki täytyy ostaa erikseen (hinta 79,99 euroa). HP:n USI-kynässä on magneetti, jonka avulla se kiinnittyy Chromebookien kynäasemaan. Kynää voidaan käyttää vaikkapa piirtämiseen laitteella.Molemmat Chromebookit tulevat saataville Euroopassa lokakuussa. Chromebook x360 12b:n hinta alkaa 399 eurosta. Chromebook x360 14b:n hinta alkaa 429 eurosta.Lue myös: