Microsoftin uusi Surface Pro 7 sai vihdoin USB-C:n

Kyseinen malli kantaa tietysti nimeä Surface Pro 7 ja pitää sisällään muutamia odotettuja uudistuksia. Uuden Surface Laptopin tavoin Surface Pro 7 saa myös vihdoin USB-C-liitännät, joita aiemmin mallistossa ei ollut.USB-C:n lisäksi laitteessa on edelleen yksi USB-C, microSD-muistikorttipaikka, magneettinen Surface Connect -latausliitäntä, kuulokeliitäntä sekä Surface Keyboard -liitin.Tuttu design on säilytetty ja niinpä Surface Pro 7:n ja Pro X:n tunnistaa hieman eriävästä designista. Surface Pro 7:ssä reunat ovat edelleen tutun terävät kun Pro X:ssä ne ovat pyöristetyt.Näyttö on edelleen 12,3 tuumainen ja resoluutio sama 2736 x 1824, mutta sisuskalut on uusittu. Suoritustehosta huolehtii Intelin uudet 10. sukupolven Core-piirit.Riippuen mallista sisuksista löytyy Core i3-1005G1, Core i5-1035G4 tai Core i7-1065G7 sekä 4, 8 tai 16 gigatavua LPDDR4x-muistia. Tallennustilavalikoimasta löytyy 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt sekä teratavun SSD.Surface Pro 7 saapuu markkinoille 22. lokakuuta alkaen 749 dollarin hintaan. Suomen saatavuudesta ja hinnoista ei ole vielä vahvistusta.