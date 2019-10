Microsoftin läppäri sai jatkoa: Tässä on Surface Laptop 3

Microsoft on tänään esitellyt tänään uusia Surface-laitteita. Näistä yksi on täysin uusi Surface Pro X , mutta myös tuttua ja turvallista laitteistoa on uusittu.

We're pleased to bring you the new Surface Laptop 3 from #MicrosoftEvent pic.twitter.com/Y7lH94NbQK -- Microsoft Surface (@surface) October 2, 2019

Suosittu Surface Laptop on tänään uudistettu toistamiseen eli kyseessä on tietysti Surface Laptop 3. Laite on kovasti edeltäjän kaltainen, ja miksipä muuttaa liikaa hyvää konseptia.Uutuus on kuitenkin tuonut muutamia eritttäin odotettuja uudistuksia. Yksi tärkeimmistä on ehdottomasti USB-C-liitännän saapuminen laitteeseen.13,5-tuumaisen mallin lisäksi Microsoft tuo markkinoille myös suuremman 15 tuuman mallin. Yhtiön mukaan 13,5 tuumaisen mallin 10. sukupolven Intel-suorittimet tekevät uutuusmallista jopa kaksi kertaa edeltäjää nopeamman, ja peräti kolme kertaa MacBook Airia nopeamman.15-tuumainen Surface Laptop 3 on puolestaan varustettu AMD:n suorittimella, joka on vuosien ajan ollut harvinainen näky läppäreissä. Kyseessä on Surface-laitteisiin kustomoitu Ryzen-piiri, joka on Microsoftin mukaan nopein tämän tason läppäreissä.Erityisesti graafista suorituskykyä on vielä petrattu juuri tähän erikoisvalmisteiseen Ryzeniin.Mielipiteitä jakanut Alcantara-pinnoite ei tällä kertaa löydy kaikista malleista, joten kuluttaja voi pohtia itse haluaako kyseistä materiaalia pehmentämään käsituntumaa.Pieniä muutoksia on tehty myös näppäimistöön ja kosketusalustaan. Ensiksi mainittu on hiljaisempi ja jälkimmäinen suurempi.Vaikka Surface Laptop 3 tarjoaa tällä kertaa USB-C-liittimet, niin myös magneettinen latausliitin on edelleen paikallaan. Sen avulla lataus onnistuu tunnissa noin 80 prosenttiin.Hinnat alkavat Yhdysvalloissa 999 dollarista (13,5") ja 1199 dollarista (15"). Ennakkomyynti alkoi tänään ja toimitukset puolestaan lokakuun 22. päivä.