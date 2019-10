Microsoft julkisti uudenlaisen Surface Pro X -laitteen

Microsoft on tänään järjestänyt esittelytilaisuuden, josta odotettiin useita uusia Surface-laitteita. Näistä ainoa täysin uusi laite oli uusi Surface Pro X, jolla ei ole suoranaista edeltäjää.



Kyseessä on ARM-suorittimella varustettu 2-in-1-kannettava, vaikka nimessä loistaakin perinteisesti Intel-suorittimilla varustettujen Pmallien Pro-lisänimi. Microsoftin mukaan suorittimesta on puristettu irti niin paljon tehoa, että se on täysipainoinen Windows-kone.



Surface Pro X tarjoaa peräti 13 tuuman näyttöpaneelin, jonka ympärillä ovat markkinoiden ohuimmat reunukset. Niinpä koko on saatu pidettyä maltillisena, vaikka näyttöpinta-ala on kasvanut 12-tuumaisesta Surface Pro -mallista.



Suoritin on Qualcommin ja Microsoftin yhteistyön tuloksena syntynyt Surface SQ1, joka pohjaa Snapdragon 8cx -piiriin.



Ulkoisesti Surface Pro X jatkaa Microsoftin tuttua simplistisistä Surface-linjaa, joskin reunoja on pyöristetty perinteisestä ulkonäöstä. Surface Pro X onkin helppo erottaa muista Surface Pro -laitteista.





Laitteesta löytyy USB-C-liitin ja se tukee LTE-yhteyksiä.



Surface Pro X tukee lisäksi niin uutta Surface Slim stylus-kynää kuin uutta telakkaakin. Lisäksi laitteeseen on saatavilla aiemmista Surface-malleista tuttu magneettisesti yhdistettävä näppäimistö.



Painoa laitteella on noin 762 grammaa ja paksuutta vain 5,3 milliä. Niinpä kyseessä on samalla ohuin Surface-laite.



Surface saapuu myyntiin marraskuun 5. päivä alkaen 999 dollarin hintaan. Suomen hinnoista tai saatavuudesta ei ole vielä tietoa.



November 5th for $999