Turtle Beachin uudet langattomat premium-kuulokkeet myyntiin

Turtle Beach esitteli elokuussa uudet langattomat pelikuulokkeet, Elite Atlas Aerot, ja nyt ne ovat saapumassa kauppoihin.

Elite Atlas Aero on Turtle Beachin Elite-sarjan uusi lippulaivatuote ja sijoittuu 150 euron hintaluokkaan. Meillä oli aiemmin testissä langallinen Elite Atlas -malli , mutta aivan pelkkä johdon katkaisu ei ole Turtle Beachille riittänyt, sillä kuulokkeet ovat saaneet omanlaisensa ulkomuodon.Pelikäyttöön suunnitellut kuulokkeet tarjoavat langattomuutta USB-vastaanottimen kautta, sekä tietysti langallisen vaihtoehdon. Vastaanottimelle on kuulokkeissa oma paikka, jossa sitä voi säilyttää esimerkiksi kuljetuksen ajan. Lisäksi over-ear-mallisissa Elite Atlas Aeroissa on irrotettava mikrofoni. Langattomalla käytöllä kuulokkeiden akun luvataan kestävän 30 tuntia.Arvioidaan näiden kaikkien asioiden hyvyyttä ja todenperäisyyttä, mikäli saamme kuulokkeet testiin myöhemmin syksyllä.