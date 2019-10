Microsoftin uutuudet paljastuivat – Tällaisia laitteita ohjelmistojätti julkaisee huomenna

Lokakuun toinen päivä koittaa huomenna, mikä Microsoftin ekosysteemin kannattajille tarkoittaa sitä, että on aika istua koneen näytön eteen katsomaan ohjelmistojätin suoraa verkkolähetystä. Huomenna järjestetään nimittäin Surface-teemainen lehdistötilaisuus.



Twitterissä @evleaks-nimellä tunnettu tietovuotaja Evan Blass on kuitenkin jälleen onnistunut nipistämään huomiselta tilaisuudelta terävimmän terän pois. Hän on nimittäin päässyt käsiksi Microsoftin uutuuksien lehdistökuviin ja hänelle tyypilliseen tapaan ja jakanut kuvat kaiken kansan kesken. Julkaistuissa kuvissa nähdään Surface Pro 7, Surface Laptop kahdessa eri koossa (13" ja 15") sekä ARM-pohjaisella järjestelmäpiirillä varustettu 2-in-1-tyyppinen Surface-laite.



Kovimmissa odotuksissa Microsoftin ajateltiin julkisevan myös uudenlaisen kahdella näytöllä varustetun Surface-laitteen. Blassin kuvagalleriassa tällaista laitetta ei ole, mikä sinällään ei ole tae huomisen tilaisuuden sisällöstä suuntaan tai toiseen.