Razer julkaisi Nari Ultimate pelikuulokkeet Xboxille

Alkuperäisesti vuonna 2018 PC:lle julkaistut Nari Ultimate pelikuulokkeet saivat nyt version, joka on tarkoitettu Xbox One pelikonsolille.

Kuulemisen lisäksi Xbox One pelaajat voivat nyt myös tuntea pelin, sillä Nari Ultimate pelikuulokkeiden erikoisuus on HyperSense -teknologia, joka tuottaa haptista palautetta eli pitkälti värinää. Teknologia muuttaa esimerkiksi pelistä saadut äänet värinäksi ilman erillistä ohjelmistoa tai tukea peleiltä.Ominaisuuden voimakkuutta voi säätää kuulokkeista löytyvän painikkeen avulla. Kun ominaisuus on käytössä, akun kestoksi luvataan noin 6 tuntia ja ilman HyperSenseä akun kesto on jopa 20 tuntia.Kuulokkeissa on tarvittaessa esille vedettävä mikrofoni, jonka voi nopeasti hiljentää. Kuulokkeiden korvapehmusteet ovat vaahtomuovia, jotka sisältävät viilentävää geeliä. Xbox Onelle tarkoitetut Nari Ultimate pelikuulokkeet voidaan yhdistää konsoliin ilman erillistä vastaanotinta.Mistään edullisesta tuotteesta ei ole kyse, sillä kuulokkeiden hinta on 220 euroa. Kuulokkeet ovat saatavilla välittömästi.Lue myös: