Corsairin langattomissa VIRTUOSO RGB Wireless pelikuulokkeissa käytetään Slipstream -teknologiaa

Corsair on julkaissut langattomat VIRTUOSO RGB Wireless ja VIRTUOSO RGB Wireless SE -pelikuulokkeet.

Corsairin mukaan uudet pelikuulokkeet sisältävät erittäin tarkan ja laadukkaan äänen. Kuulokkeissa on 50 mm:n kuuloke-elementit. Rakenteeltaan kuulokkeet ovat alumiinia, kun taas korvakupit ovat pehmeää muistivaahtoa, joten kuulokkeet sopivat hyvin käytettäväksi tunteja kerrallaan. Pitkään käyttöön nämä langattomat kuulokkeet sopivat myös akun puolesta, sillä akun kestoksi luvataan jopa 20 tuntia. Virtuoso RGB -kuulokkeet voidaan yhdistää tietokoneeseen kolmella eri tavalla. Vaihtoehtoina ovat langaton Slipstream -teknologia, USB ja 3.5 mm audioliitäntä. Langaton Slipstream -teknologia tarjoaa Bluetoothiin nähden pienemmän viiveen ja paremman kantavuuden. Slipstreamiä käytetään myös hiljattain julkaistussa K57 RGB Wireless -pelinäppäimistössä Paremman äänenlaadun sekä 7.1 -tilaäänen saa käyttöön USB-yhteydellä. 3.5 mm:n liitännän avulla kuulokkeet voidaan yhdistää esimerkiksi puhelimeen tai konsoliin.Kuulokkeissa on irrotettava mikrofoni, jota myös kehutaan erittäin laadukkaaksi. VIRTUOSO RGB Wireless SE -pelikuulokkeissa on vielä parempi mikrofoni.Nimensä mukaisesti kuulokkeet sisältävät myös RGB -valaistuksen. Valaistusta ja ääniprofiileja voi hallita iCUE -ohjelmistolla, kun käytössä on Slipstream tai USB.Kuulokkeet tulevat saataville välittömästi. Virtuoso RGB Wireless -pelikuulokkeet maksavat 179 euroa ja SE -version hinta on 210 euroa.