Googlen tulevan Chromebookin nimi on Pixelbook Go - 13.3" 4K -näyttö, Core i7 ja 16 GB RAM

Pixelbook Go. 9To5Google-sivusto on saanut tietoa Googlen seuraavasta Chromebook-laitteesta . 'Atlas' -koodinimellä tunnetun laitteen nimen ajateltiin olevan Pixelbook 2, mutta tulevan Chromebook-kannettavan nimi onkin

9To5Google-sivuston tietojen mukaan Pixelbook Go on kevyempi kuin alkuperäinen Pixelbook, joten se sopii paremmin matkustavalle henkilölle. Koneen rungossa käytetään magnesiumia. Pixelbook Go on enemmän perinteisen kannettavan näköinen, joten se ei ole 2-in-1 -laite eikä näppäimistöä voi irrottaa.Pixelbook Go sisältää 13.3 tuuman kosketusnäytön 16:9 -kuvasuhteella. Resoluutioksi on valittavissa Full HD tai 4K vaihtoehdot. Suorituskyvystä on vastaamassa Intel Core m3/i5/i7 -suoritin, joka Chrome Unboxed -sivuston mukaan olisi 8. sukupolven rautaa . Keskusmuistia on 8/16 gigatavua ja tallennustilaa on 64/128/256 gigatavua.Lue myös: Dell esitteli kaksi yrityksille suunnattua Chromebookia - jopa 32 GB RAM ja yksi teratavu tallennustilaa Pixelbook Go:n edestä löytyy kahden megapikselin etukamera, jolla voi kuvata 1080p/60fps -videota. Aikaisemmin uutisoimme, että kasvojentunnistus lisättäisiin Chrome OS -käyttöjärjestelmään , joten on mahdollista, että Pixelbook Go:n etukamera tukee tätä ominaisuutta.Lisäksi Pixelbook Go sisältää tehokkaammat kaiuttimet kuin Pixelbook. Laitteesta todennäköisesti löytyy kaksi eteenpäin suunnattua kaiutinta. Laitteen sisältä löytyy turvallisuudesta vastaava Titan C -piiri, Wifi, Bluetooth ja laitteen molemmilla puolilla on yksi USB-C -liitäntä. Väriksi voi valita mustan (Just Black) tai pinkin (Not Pink).Hinnan arvellaan alkavan 799 dollarista eli noin 730 eurosta.Googlen seuraava "Made by Google" -tilaisuus järjestetään 15. lokakuuta.Lue myös: