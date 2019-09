MSI julkaisi Clutch GM30 pelihiiren ja Immerse GH50 pelikuulokkeet

Clutch GM30 pelihiiri on varustettu optisella PixArt PAW3327 -sensorilla ja symmetrisellä muotoilulla. Immerse G50 pelikuulokkeissa on 7.1 -tilaääni ja 40 mm:n elementit.

MSI Clutch GM30

MSI Immerse GH50

Muotoilultaan MSI Clutch GM30 pelihiiri on symmetrinen. MSI kertoo hiiren Dragon Scale -kylkien tuovan hyvän otteen hiirestä ja lupaa niiden olevan kestävää tekoa. Lisäksi peukalolla voi painella kahta kyljestä löytyvää painiketta.Hiirestä löytyy optinen PixArt PAW3327 -sensori, jonka tarkkuus on 6200 DPI. Hiiressä on myös DPI-painike. Omronin kytkimien kestävyydeksi kerrotaan 20 miljoonaa klikkausta.Hiirestä löytyy tietenkin Mystic Light RGB -valaistus, jota voi hallita MSI Dragon Center -ohjelmistolla.MSI Clutch tulee saataville syyskuun aikana 39 dollarin hinnalla. MSI Immerse GH50 on varustettu 40 mm:n kuuloke-elementeillä, jotka tuottavat virtuaalisen 7.1 -tilaäänen. Lisäksi kuulokkeissa on tärinää tuottava järjestelmä, jonka ansiosta pelaaja voi uppoutua peliin. Tämän ominaisuuden voi halutessaan laittaa pois päältä kaapelista löytyvän ohjaimen avulla.Immerse GH50 yhdistetään tietokoneeseen USB-liitännällä ja kuulokkeissa on sisäänrakennettu äänikortti.Koska kyseessä on pelikuulokkeet, niistä löytyy myös irrotettava mikrofoni. Kuulokkeissa on myös valaistus, jota voi hallita MSI:n ohjelmistolla.Kuulokkeiden metallirakenne tuo kestävyyttä ja kuljettamista varten kuulokkeet voidaan taittaa kasaan. Painoa näillä kuulokkeilla on 300 grammaa. Mukana toimitetaan myös pussi kuljettamista varten.MSI Immerse GH50 pelikuulokkeiden hinta on 69 dollaria ja tulevat saataville syyskuun aikana.Lue myös: