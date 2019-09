Syyskuun diilit: SSD-levyjä halvalla - 120GB alle 20 euroa, 480GB 54 eurolla, teran levyt satasen pintaan, ..

Jo perinteiseksi muodostunut SSD-levyjen hintakatsauksemme on taas paikallaan. Keräsimme parhaat "gigatavua per euro"-tarjoukset SSD-levyjen eri kokoluokista yhteen, poimien sekä halvimpia että mielenkiintoisimpia tarjouksia yhdeksi listaksi.

120 gigaiset SSD-levyt

240 gigaiset SSD-levyt

480 gigaiset SSD-levyt

960 gigaiset SSD-levyt

Yli 1,5 teratavun levyjen hintapoimintoja

Mitään suuria muutoksia ei hinnoissa ole tapahtunut sitten elokuun jälkeen, vaan halvimmat gigatavuhinnat ovat edelleenkin samalla tasolla. Edullisinta SSD-levytilaa saa 960 gigatavun kokoluokasta, jossa yhden gigatavun hinnaksi muodostuu 10 senttiäja kokonaishinnaltaan edullisimmassa kokoluokassa, 120 gigatavussa, halvimmat hinnat pyörivät nekin edelleen 17 sentissäKussakin kokoluokassa halvimmat levyt ovat itse asiassa lähes täsmälleen samoissa hinnoissa kuin elokuussakin, nousua tai laskua on tyypillisesti alle euron verran. Hinnoissa, etenkään pienemmissä kokoluokissa, tuskin on enää joustovaraa suuremmin alaspäin - poislukien mahdolliset erikoistarjoukset. Kiinnostavinta onkin seurava suurempien kokoluokkien hintojen kehitystä, sekä sitä, korvaavatko 240 gigatavun SSD-levyt 120GB levyt halvimpina vaihtoehtoina jossain vaiheessa.Erityisesti halvimpien SSD-levyjen hinnat ovat vieläkin niin matalalla, että kakkoskoneen tai vaikkapa vanhempien laskujenmaksukoneen päivittäminenkin on fiksua. Halvallakin SSD-levyllä saa HDD:hen verrattuna valtavasti lisäpotkua. Parin kympin sijoituksella voi nopeuttaa vaikkapa läppärin käynnistymistä hurjasti, joka on varmasti sijoituksen väärti.Tässä poimintojamme:Hinnat jotka jutussa mainitaan, ovat olleet oikein artikkelin kirjoitushetkellä, joten emme takaa hintojen pitävyyttä tai jälleenmyyjien varastosaldoja - kannattaa siis kiirehtiä!