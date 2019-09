HP:ltä kevyt Elite Dragonfly bisneskannettava, josta löytyy käyttäjän tietoturvaa suojaavia ominaisuuksia

HP esitteli kevyen kannettavan tietokoneen, joka on tarkoitettu paljon matkustavalle työntekijälle ja jossa panostetaan käyttäjän tietoturvaan. Uutuus kantaa nimeä HP Elite Dragonfly.

Kannettavassa on 13,3 tuuman IPS -kosketusnäyttö, joka kääntyy 360 astetta. Näyttö tukee myös kynää, joka on ostettavissa erikseen. Resoluutioksi voi valita Full HD tai 4K -tarkkuuden. Full HD -resoluution näyttöön on myös saatavilla HP:n Privacy Screen -teknologia, joka estää muita näkemästä näytön sisältöä. Full HD -näyttö yltää parhaimmillaan 1000 nitin kirkkauteen, kun taas 4K -näytön kirkkaus on 550 nitiä.Suorituskyvystä on vastaamassa 8. sukupolven Intel Core prosessorit. Vaihtoehtoina ovat i3-8145U, i5-8365U, i5-8265U, i7-8665U tai i7-8565U. Grafiikoista vastaa Intel UHD Graphics 620. Keskusmuistia koneeseen saa maksimissaan 16 gigatavua (LPDDR3-2133 SDRAM) ja tallennustilan määrän voi valita 128 - 512 gigatavun väliltä.Liitännöistä löytyvät 2x USB-C (Thunderbolt), USB 3.1 Gen 1, HDMI 1.4, kuulokeliitäntä ja Nano SIM-korttipaikka. Langattomista liitännöistä ovat vastaamassa Intel AX200 Wi-Fi 6 ja Bluetooth 5.0.Näppäimistö on taustavalaistu ja HP lupaa sen olevan hiljainen käytössä. Koneessa on sormenjälkilukija ja 720p webkamera, jonka saa peitettyä suojalla.HP lupaa akun kestävän enintään 24,5 tuntia ja akku latautuu tehokkaasti pikalaturilla. 30 minuutissa akun varaus nousee jopa 50 prosenttiin.HP Elite Dragonflylle on myönnetty Intelin Project Athena -sertifikaatti ja koneessa on tekoälyä hyödyntävä Sure Sense, joka torjuu haittaohjelmia.Koneen rakenne on magnesiumia ja siinä käytetään myös kierrätysmuovia. HP:n mukaan koneessa käytetty kierrätysmuovi on niin sanottua merimuovia eli muovia, joka olisi suurella todennäköisyydellä päätynyt mereen. Elite Dragonfly on hyvin kevyt, sillä sen paino jopa alle 1 kg.HP Elite Dragonfly tulee saataville marraskuussa alkaen 1899 euron hintalapulla.HP julkaisi myös kaksi uutta kaarevaa ultrawide näyttöä toimistokäyttöön.on kooltaan 43,4-tuumainen ja se vastaa kahta 24-tuumaista näyttöä. Näytön kuvasuhde on 31:10 ja resoluutio on 3840 x 1200 (60 Hz, 5 ms GtG). Näyttö on varustettu HP Device Bridge -teknologialla, joka mahdollistaa kahden koneen käyttämisen samanaikaisesti.HP S430c:n liitännöistä löytyvät DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, 4x USB 3.1 ja 2x USB-C.Näytössä on myös 1080p webkamera kahdella mikrofonilla varustettuna, joka nousee tarvittaessa esiin.HP S430c tulee saataville marraskuussa ja sen hinta on 1149 euroa.hinta on 749 euroa ja se tulee saataville lokakuussa.HP E344c:n koko on 34", resoluutio on 3440 x 1440 (60 Hz, 16 ms GtG) eli kuvasuhde on 21:9 ja käytössä on SVA-paneeli.Liitäntäpuolelta löytyvät 3x USB 3.1 ja 2x USB-C.Lisää tietoa näistä HP:n uutuuksista saa HP:n lehdistötiedotteesta