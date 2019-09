Microsoft käänsi kelkkaa – AMD:n prosessorit Surface-koneisiin?

Lokakuun alussa koittaa Microsoft-päivä, kun ohjelmistojätti paljastaa omassa lehdistötilaisuudessaan joukon uusia Surface-tuotteita. Esittelyvuoron saa ainakin Surface Laptop, josta on WinFuture-verkkosivuston lähteiden mukaan tulossa kookkaampi 15 tuuman malli.

Suuremmassa näytössä käytetään samaa 3:2-kuvasuhdetta kuin nykyisessä 13,5 tuuman mallissakin. The Vergen tietojen mukaan Microsoft aikoisi tarjota Surface Laptop 3:a myös AMD:n suorittimella varustettuna. On täysin mahdollista, että AMD:n prosessori löytyisi juuri 15 tuuman mallista tai ehkä molemmista kokovaihtoehdoista. Perinteisesti Microsoft on käyttänyt tietokoneissaan Intelin prosessoreita, mutta kelkka on nyt syystä tai toisesta muuttunut.Tilaisuudessa esitellään todennäköisesti myös USB-C-liitännällinen Surface Pro 7, Qualcommin piirillä varustettu Surface-tietokone sekä mahdollisesti uudenlainen kahdella näytöllä varustettu WIndows-tietokone.