Päivän diili: Lenovo Yoga 730 kannettava (i7-8565U, 8GB/512GB) hinta nyt 999 euroa - säästä 450€

Lenovo Yoga 730 (81JR002KMX) kannettava tietokone on nyt tarjouksessa. Hintaa tällä laitteella on 999 euroa , kun yleensä sitä on myyty 1449 euron hinnalla. Hintaopas hintavertailupalvelun mukaan kyseinen kannettava on ollut kerran aiemmin tarjouksessa 1099 euron hinnalla.

Päivän diili

Tämä kannettava tarjoaa hyvää suorituskykyä 8. sukupolven-suorittimen ansiosta. DDR4 keskusmuistia on 8 gigatavua ja SSD-tallennustilaa löytyy 512 gigatavua.Yoga 730 sisältää 13,30 tuuman Full HD IPS -kosketusnäytön, joka kääntyy 360 astetta. Tämän ansiosta kannettavaa voi käyttää monilla eri tavoilla. Kosketusnäyttö tukee myös, joka toimitetaan pakkauksen mukana.Akun kestoksi luvataan jopa yli 11 tuntia ja laite painaa vain 1,19 kg. Liitännöistä löytyvät Wifi, Bluetooth 4.1, USB-A 3.1 Gen 1, 2x USB-C 3.1 Gen 2 ja kuulokeliitin. Näppäimistö on taustavalaistu ja sen vierestä löytyy myös sormenjälkilukija.Tarjous löytyy Gigantilta ja se on voimassa 15.9. asti. Tuotetta on keskusvarastossa 50+ kappaletta.Lue myös: