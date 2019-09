Kahdella näytöllä varustettu Asus ZenBook Pro Duo kannettava tietokone nyt saatavilla

Toukokuun aikana esitelty ZenBook Pro Duo on nyt saatavilla Suomessa. Kahdella näytöllä varustettu kannettava on tarkoitettu tuottavuuden maksimoimiseen ja sitä on tukemassa myös tehokkaat komponentit. Hinnat alkavat 2799 eurosta.

Hinnat

Asus ZenBook Pro Duo sisältää kaksi 4K-näyttöä. Perinteisen 16:9 -kuvasuhteen näytön (15,6", 4K, OLED) lisäksi vaakatasoon on sijoitettu 32:9 -kuvasuhteen 14" 4K (3840 x 1100) resoluution näyttö. Molemmat näytöt tukevat kosketusta ja kannettavan mukana toimitetaan myös Stylus-kynä.Asus kutsuu tätä toista näyttöä nimellä. Asus on lisännyt ohjelmistoon hieman omia lisäyksiä, joilla saa enemmän irti toisesta näytöstä. Ohjelmiston avulla päänäytön sisällön voi vaihtaa ScreenPad Plus -näytölle tai toisinpäin. Molempia näyttöjä voidaan käyttää saman sisällön näyttämiseen ViewMax-ominaisuuden avulla. Asus mainostaa ZenBook Pro Duo:n sopivan esimerkiksi streamaajille. Isolla näytöllä pyörii peli ja ScreenPad Plussalla voidaan näyttää streamin keskustelu.ScreenPad Plus on sijoitettu näppäimistön yläpuolelle, joten näppäimistöä on jouduttu siirtämään alaspäin. Kannettavan mukana toimitetaan myös rannetuki, jonka luvataan auttavan kirjoituskokemuksen parantamisessa kallistuvan ErgoLift-näppäimistön kanssa. Hieman ylöspäin nouseva ErgoLift-näppäimistö auttaa myös koneen jäähdytyksessä.Asus ZenBook Pro Duon suorituskyvystä on vastaamassa joko Intel Core i7-9750H tai Intel Core i9-9980HK -suoritin. Grafiikkaa tuottaa NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 GB) -näytönohjain. Keskusmuistia on 16 gigatavua tai 32 gigatavua. Tallennustilaa 512 gigatavua tai yhden teratavun verran.Lisää tietoa Asus ZenBook Pro Duo kannettavasta saa Asusin tuotesivulta Asus ZenBook Pro Duo UX581GV-H2001R hinta 3699 euroa . Intel Core i9-9980HK, NVIDIA RTX 2060 (6 GB), 32 GB RAM ja 1024 GB M.2 SSD. Asus ZenBook Pro Duo UX581GV-H2002R hinta 2899 euroa . Intel Core i7-9750H, NVIDIA RTX 2060 (6 GB), 16 GB RAM ja 1024 GB M.2 SSD. Asus ZenBook Pro Duo UX581GV-H2004R hinta 2799 euroa . Intel Core i7-9750H, NVIDIA RTX 2060 (6 GB), 16 GB RAM ja 512 GB M.2 SSD.