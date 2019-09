Apple esitteli uuden iPadin – tässä Suomi-hinnat ja saatavuus

Vaikka Applen tämänpäiväisestä julkaisutapahtumasta odotetaan ensisijaisesti uusia iPhone-malleja, niin päivän ensimmäinen laitejulkaisu olikin uusi iPad.



Seitsemännen sukupolven ensimmäinen iPad on malliston nk. perusmalli, joka tarjoaa nyt suuremman 10,2 tuuman Retina-näytön. Sisuksista löytyy muutamia vuosia vanha A10 Fusion -piiri, joka tosin riittää edelleenkin hyvin perustarpeisiin.



Tämän päivän muiden laitteiden tapaan laite on rakennettu 100 prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Liitäntä ei ole uudistunut USB-C:hen vaan se on vanhojen laitteiden tapaan Lightning.



Uusi iPad tarjoaa 32 tai 128 gigatavua tallennustilaa ja tukee täysi­kokoista Smart Keyboard ‑näppäimistöä sekä ensimmäisen sukupolven Apple Pencil -kynää.



Hinta alkaa 399 eurosta WiFi-versiolla ja 599 eurosta WiFi+Cellular-versiolla. Uusi iPad saapuu Suomessa myyntiin 30.9.

Lisää uutisotsikoita Edellinen: Kahdella näytöllä varustettu Asus ZenBook Pro Duo kannettava tietokone nyt saatavilla