MX Master 3 on Logitechin uusin ergonominen hiiri - Logitech julkaisi myös MX Keys näppäimistön

Logitech parantaa suosittua MX Master -hiirtä. Uusi hiiri on nimeltää Logitech MX Master 3 ja se sisältää nyt USB-C-liitännän. Logitech julkaisi myös MX Keys näppäimistön.

Logitech MX Master 3

Logitech MX Keys näppäimistö

Logitech kutsuu uutta vierityspyörää MagSpeed-nimellä, joka toimii sähkömagneeteilla. Rullaa voi edelleen pyörittää nopeasti tai tarkasti. Rulla on hiljaisempi käytössä verrattuna MX Master 2S hiiren rullaan.Parannusta on saanut myös peukalorulla, joka on nyt hieman leveämpi. Myös etu- ja takapainikkeita on muotoiltu uudelleen. MX Master 3 toimii langattomasti ja akun kestoksi luvataan jopa 70 päivää. MX Master 3:n yksi uudistuksista on USB-C-liitännän käyttö, jolla hiiri ladataan.Hiirestä löytyy Darkfield 4000 DPI:n sensori, jonka avulla hiiren käyttö onnistuu vaikkapa lasisella pinnalla. MX Keys näppäimistö on matalaprofiilinen ja toimii langattomasti.Näppäimistössä käytetään Perfect Stroke -näppäimiä, joiden luvataan olevan käytössä hiljaiset.Näppäimistöstä löytyy myös taustavalaistus, jonka kanssa näppäimistön akku kestää noin 10 päivän ajan. Laitteesta löytyy myös USB-C-liitäntä, jolla akun saa ladattua.Näppäimistöön saa myös ostettua rannetuen.Näppäimistön mitat ovat 131,63 x 430,2 x 20,5 mm ja painoa sillä on 810 grammaa.MX Master 3 ja MX Keys tukevat molemmat Logitechin Flow -teknologiaa, jonka avulla hiirtä ja näppäimistöä voi käyttää kolmen Windows tai Mac laitteen kanssa samanaikaisesti ja vaihtaa näiden laitteiden välillä saumattomasti.Molempien tuotteiden hinta on 119 euroa Logitechin verkkokaupassa.Lue myös: