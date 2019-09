Acer esitteli IFA-messuilla useita uusia laitteita: Swift 5, kaksi pelikannettavaa, neljä Chromebookia ja muuta

Acer esitteli IFA 2019 -messuilla Berliinissä uusia laitteita. Uusia Windows-kannettavia ovat Swift 5 ja Swift 3, Chromebookien osalta esiteltiin yhteensä neljä uutta laitetta, kun taas Predator Triton 500 ja Triton 300 ovat uusia tehokkaita pelikannettavia. Kaikki uudet julkaisut voit tarkistaa tästä

Acer Swift 5 ja Swift 3

Acer Aspire C AIO

Neljä uutta Chromebookia

Predator Triton 300 ja Triton 500

ConceptD

Uusinkannettava tietokone sisältää 10. sukupolven Intel Core -prosessorin ja mahdollisuutena on valita erillinen NVIDIA MX250 -näytönohjain, mutta painoa laitteella on vain 990 grammaa.Parhaimmillaan laitteeseen voi valita 10. sukupolven Intel Core i7-1065G7 prosessorin ja 512 GB PCIe Gen 3x4 SSD tallennustilaa. Akun kestoksi luvataan myös mukavat 12.5 tuntia ja 30 minuutin latauksella saa jopa 4.5 tuntia lisää käyttöaikaa.Kannettavasta löytyy 14" Full HD IPS -kosketusnäyttö, jonka ympärillä on kapeat reunat. Acer kertoo runko-näyttösuhteen olevan 86.4%.Liitäntäpuolelta löytyy Wi-Fi 6 (802.11ax), USB-C 3.1 (Thunderbolt 3), USB-A, HDMI ja kuulokeliitäntä. Laitteessa on myös sormenjälkilukija Windows Hello -tuella.sisältää 14" Full HD IPS -näytön ja siihen saa parhaimmillaan valittua 10. sukupolven Intel Core i7-1065G7 prosessorin, NVIDIA MX250 -näytönohjaimen, 512 gigatavua tallennustilaa ja 16 gigatavua LPDDR4 keskusmuistia. Swift 3 painaa 1.19 kg eli hieman enemmän kuin Swift 5.Liitännät ovat pitkälti samat Swift 5:n kanssa. Myös akun kestoksi luvataan 12.5 tuntia.Acer Swift 5 tulee saataville syyskuun aikana ja hintaa alkaa 899 eurosta. Swift 3 tulee myös saataville syyskuun aikana ja sen hinta alkaa 599 eurosta.Acerilta julkaisi kolme uutta All-In-One -tietokonetta:jaNumerot nimessä viittaavat näytön kokoon eli Aspire C on saatavilla 27", 24" ja 22" kokoisina. Näytön resoluutio on Full HD ja paneelina käytetään IPS-paneelia.Tehoista on vastaamassa 10. sukupolven Intel Core i5 -prosessori ja vaihtoehtona voi valita NVIDIA MX130 -näytönohjaimen. Tallennustilaa voi valita M.2 NVMe SSD:n puolelta 1 teratavuun asti tai 2 teratavu HDD:n muodossa. Keskusmuistia saa jopa 32 gigatavua (DDR4, 2666 MHz).Liitännöistä löytyy HDMI ja neljä kappaletta USB 3.1 Gen 1 -portteja. Laitteessa on myös kamera, jonka saa peitettyä, kun se ei ole käytössä.Laitteet tulevat saataville joulukuussa alkaen 599 euron hinnalla.Chromebookeja Acer julkaisi neljä kappaletta: Acer Chromebook 315, Acer Chromebook 314, Acer Chromebook Spin 311 ja Acer Chromebook 311. Uudet Chromebookit sisältävät Google Assistantin.Näistä neljästä laitteista isoimmat ovatja. 315 sisältää 15.6" näytön, kun taas 314 sisältää 14" näytön. Molemmista saa maksimissaan Full HD -resoluution version IPS-paneelilla. Molemmat ovat valittavissa kosketusnäytöllä tai ilman.Acer Chromebook 315 sisältää myös erillisen numeronäppäimistön, joita ei ole Chromebookien kohdalla montaa nähty.Kaksi muuta Chromebookia taas sisältävät 11.6" näytön.11.6" HD kosketusnäyttö kääntyy 360 astetta, joten sitä voidaan käyttää monissa eri asennoissa.näyttö ei käänny ympäri ja sen saa joko kosketusnäyttönä (CB311-9HT) tai ilman (CB311-9H).Jokaisessa Chromebookissa on kaksi USB-C 3.1 -porttia, kaksi USB 3.1 -porttia sekä paikka muistikortille. USB-C -porttia käytetään laitteen lataukseen. Laitteissa on myös 802.11ac Wifi ja Bluetooth 5.0.Suorituskyvystä on vastaamassa joko Intel Celeron N4000 (kaksiydinprosessori) tai Celeron N4100 (neliydinprosessori). Acer Chromebook 315 voi varustaa myös Intel Pentium Silver N500 -suorittimella. Laitteet eivät sisällä tuulettimia.Acer Chromebook 11 sisältää 4 gigatavua keskusmuistia, kun taas muihin laitteisiin saa maksimissaan 8 gigatavua. Tallennustilaa saa Acer Chromebook 315 jopa 128 gigatavua. Acer Chromebook 314 ja Acer Chromebook Spin 311 voidaan varustaa 64 gigatavulla ja Acer Chromebook 11 saa 32 gigatavua tallennustilaa.315 ja 314 akun kestoiksi luvataan jopa 12.5 tuntia, kun taas pienemmät laitteet yltävät 10 tuntiin.Kaikki versiot tulevat saataville lokakuun aikana ja hinnat alkavat 249 - 329 eurosta.Acer esitteli myös kaksi tehokasta pelikannettavaa.näytön virkistystaajuus on peräti 300 Hz.Predator Triton 500 Full HD -näytön koko on 15.6" ja sen virkistystaajuus on huimat 300 Hz. Suorituskyvystä voidaan laittaa vastaamaan 9. sukupolven Intel Core i7 -prosessori.Rakenteeltaan laite on kestävä ja painoa sillä on 2.1 kilogrammaa.on taas varustettu 144 Hz:n 15.6" Full HD IPS -näytöllä. Suorituskyvystä on vastaamassa 9. sukupolven Intel Core -suoritin ja NVIDIA GeForce 1650 -näytönohjain. DDR4 keskusmuistia on 16 gigatavua ja tallennustilan puolelta laite tukee kahta yhden teratavun SSD:tä (Raid 0).Triton 500 tulee saataville marraskuussa ja sen hinta alkaa 2699 eurosta, kun taas Triton 300 hinta alkaa 1299 eurosta ja tulee saataville lokakuussa.Näiden laitteiden lisäksi Acer esitteli tehokkaita-kannettavia tietokoneita.Näistä laitteista tehokkain on Concept 9 Pro, jossa on kääntyvä saranamekanismi. Tämän ansiosta näytön voi esimerkiksi kääntää. Näyttö on kooltaan 17.3", yltää 4K-resoluutioon ja kattaa 100% Adobe RGB -väriavaruudesta. Näyttö tukee myös kynää, joka toimitetaan laitteen mukana.Tehoista on vastaamassa 9. sukupolven Intel Core i9 -prosessori ja NVIDIA Quadro RTX 5000 -näytönohjain.Muita ConceptD-kannettavia ovat: ConceptD 7 Pro, ConceptD 5 Pro, ConceptD 3 Pro, ConceptD 5 ja ConceptD 3. Näiden lisäksi esiteltiin myös ConceptD CM2241W -näyttö.ConceptD 7 Pro tarjoaa 4K-näytön, jonka saa 15.6" koossa. Suorituskyvystä on vastaamassa 9. sukupolven Intel Core i7 -suoritin ja NVIDIA Quadro RTX 5000 -näytönohjain.ConceptD 5 Pro tarjoaa myös 4K-näytön, jonka saa 15.6" tai 17.3" vaihtoehtoina. Näytönohjaimeksi voi valita NVIDIA Quadro RTX3000.Kaikki tiedot ConceptD-laitteista saat tästä Acer julkaisi myös näyttöjä