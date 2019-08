Lenovo esitteli uusia kannettavia, tabletteja sekä näyttöjä

Lenovo esitteli ennen IFA-messujen alkamista kasan uusia laitteita. Windows-kannettavien kohdalla päivänvalon näkivät Lenovo IdeaPad S340 ja Lenovo IdeaPad S540. Lenovo julkaisi myös Lenovo IdeaCentre A540 AIO pöytätietokoneen Windows-käyttöjärjestelmällä. Lenovo Chromebook C340 ja Lenovo Chromebook S340 ovat Lenovon uusia Chromebookeja. Uusia Android-tabletteja ovat Lenovo Tab M7 ja Lenovo Tab M8. Lenovo esitteli myös kaksi uutta näyttöä.

Kaksi uutta Windows-kannettavaa ovat Lenovo IdeaPad S340 ja IdeaPad S540.Molempien laitteiden suorituskyvystä on vastaamassa 10. sukupolven Intel-suorittimet ja näytönohjaimen kohdalle on valittu NVIDIA MX250. Keskusmuistia saa valittua enintään 16 gigatavua. S540:n saa myös AMD:n suorittimella.S340 kohdalla tallennustilaksi voi valita 128, 256 tai 512 gigatavua ja vastaavasti S540 kohdalla voi valita 256 GB, 512 GB tai 1 teratavun verran.Molemmat kannettavat sisältävät 13 tuuman IPS-näytön. S340:n resoluutio on Full HD, mutta S540 saa valittua QHD-näytön.Painoa näillä laitteilla on alle 1.3 kg.S340:n akun kestoksi luvataan 8 tuntia, kun taas S540 akku kestää jopa 16 tuntia. Pidempi akun kesto saavutetaan Q-Control -tekoälyn avulla, joka tarkkailee taustalla pyöriviä ohjelmia. Molempien akut saadaan ladattua 80 prosenttiin tunnissa.Liitäntöjen puolelta S340 sisältää 2x USB 3.1 -portti, HDMI 1.4 -liitännän ja kuulokeliitännän. S540 taas sisältää 2x USB-C, yhden USB 3.1 -portin sekä kuulokeliitännän.S540 tulee saataville lokakuun aikana ja sen hinta alkaa 799 eurosta. S340 hintaa tai saatavuutta ei kerrottu.Lenovo IdeaCentre A540 on uusi All-In-One -tietokone Windows 10 -käyttöjärjestelmällä.Laite on saatavilla kahdessa eri koossa: 24" ja 27". Pienemmän resoluution on Full HD eli 1920 x 1080. Isomman saa QHD-resoluutiolla (2560 x 1440). Paneeli on IPS ja näyttö tukee kosketusta.Prosessoriksi voi valita Intelin i3-9100T, i5-9400T ja i7-9700T tai AMD:n Athlon 300GE, Ryzen 3 3200GE ja Ryzen 5 3400GE -prosessorin. Grafiikoista vastaa AMD Radeon RX 540x tai RX 560X. Keskusmuistia voi valita enintään 16 gigatavua. Tallennustilaa voi SSD:n puolelta valita teratavuun asti ja HDD:n puolella on 1 TB ja 2 TB vaihtoehdot.Liitäntöjä löytyy hyvä määrä. Tarjolla on Wifi, Bluetooth, USB 3.1 Gen 1, 2x USB 3.1 Gen 2, 2x USB 2.0, HDMI ja kortinlukija. Laitteessa on myös omat kaiuttimet. Laitteen jalustassa langaton laturi ja IR kameran eteen saa laitettua sulkija turvallisuuden lisäämiseksi.24" version hinnat alkavat 799 eurosta ja 27" version hinnat 999 euroa. Molemmat tulevat myyntiin syyskuun aikana.C340 ja S340 ovat Lenovon uuden Chromebookit.Lenovo Chromebook C340 on valittavissa erikokoisina vaihtoehtoina, joista isoin on 15.6" versio. Resoluutio on Full HD, tukee kosketusta ja näyttö kääntyy 360 astetta, joten Chromebookia voi käyttää missä tahansa asennossa. C340:n voi varustaa i3-8130U -suorittimella, 4 gigatavun keskusmuistilla ja 128 gigatavun tallennustilalla.Lenovo Chromebook S340 on taas valittavissa maksimissaan 14 tuuman Full HD -kosketusnäytöllä ja siihen saa parhaimmillaan Intel Celeron N4000 -suorittimen, 8 ggigatavun keskusmuistin sekä 64 gigatavua tallennustilaa.Liitännöistä löytyvät Chromebookille tyypilliset USB-C ja USB 3.1 -liitännät sekä muistikorttipaikka ja kuulokeliitäntä.S340:n paino alkaa 1.4 kilogrammasta, kun taas C340 alkaa 1.9 kilogrammasta.11" näytöllä varustettu S340 hinnat alkavat 299 eurosta, kuten myös 14" versio S340 Chromebookista. 15" versio S340 Chromebookista alkaa 449 eurosta. Laitteet tulevat saataville syyskuun aikana.Lue myös: Dell julkaisi kaksi tehokasta Chromebookia Lenovon uudet Android-tabletit ovat edullisia.Tab M7 sisältää 7" HD IPS -näytön. Tab 8 sisältää 8" IPS -näytön HD tai Full HD resoluutiolla.Tab M7 sisältää 1 tai 2 gigatavua keskusmuistia. Yhden gigatavun versiossa käytetään Android Pie Go -versiota. Sisäistä tallennustilaa on 8 - 32 gigatavua, jota saa lisättyä muistikortilla. Tab M8:n käytössä on 2 tai 3 gigatavua keskusmuistia ja 16 - 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa, mutta muistikorttipaikkaa ei ole.Pienemmässä mallissa akun koko on 3500 mAh ja isommassa 5000 mAh.Laitteista löytyy oma tila lapsia varten. Laitteet ovat myös kevyitä ja niistä löytyy muun muassa kamera kasvojentunnistuksella.Tab M7 hinnat alkavat 99 eurosta ja M8 hinnat 139 eurosta. Ne tulevat saataville lokuussa.Lenovo L28u on varustettu kapeilla reunoilla.Kokoa näytöllä on 28 tuumaa 4K resoluutiolla ja IPS-paneelilla.Näytössä on tuettuna AMD FreeSync -teknologia, joka vähentää kuvan repeilyä.Hintaa on 349 euroa ja se tulee saataville lokakuussa.Lenovo julkaisi myös uuden pelinäytön.Lenovo G34w on varustettu kaarevalla paneelilla (1500R), 34", 21:9 -kuvasuhteella ja WQHD -resoluutiolla.Koska kyseessä on pelinäyttö, siitä löytyy 144 Hz virkistystaajuus.Hintaa on 599 euroa, mutta saataville se tulee vasta vuoden 2020 alussa.