Diili: SSD-levyjä pilkkahintaan – 120GB alle 20 euroa, 240GB 31 euroa ja jopa teratavu alle satasella

Olemme nyt useamman kuukauden ajan seuranneet SSD-levyjen hintojen muutoksia ja poimineet parhaat "gigatavua per eurolla"-tarjoukset eri kokoluokista listaksi. Kesäkuun jälkeen hinnoissa on tapahtunut melko maltillisia muutoksia.

120 gigaiset SSD-levyt

240 gigaiset SSD-levyt

480 gigaiset SSD-levyt

960 gigaiset SSD-levyt

Yli 1,5 teratavun levyjen hintapoimintoja

Muutamien eurojen heilahtelut ovat tapahtuneet pääasiassa ylöspäin, mutta osa malleista on myös halventunut. Gigatavuhinnat vaihtelevat pääkategorioissa 10 sentin ( halvin 960GB ) ja 17 sentin ( halvin 120GB ) välillä.Nyt 240 gigatavun hintaluokan kärkeen on noussut Western Digitalin M.2-paikkaan sijoitettava SSD-levy. M.2 on nykyaikaisempi ja nopeampi väylä SSD-levyille, joten se tulisi ensisijaisesti valita, jos sellainen koneesta löytyy.Esimerkiksi läppäriin se ei kuitenkaan välttämättä sovi ilman että sille hankkii SATA-adapterin. Tällöin siitä ei myöskään saada nopeamman väylän etuja, joten silloin on parempi sijoittaa SATA-tyyppiseen SSD-levyyn.Erityisesti halvimpien SSD-levyjen hinnat ovat vieläkin niin matalalla, että kakkoskoneen tai vaikkapa vanhempien laskujenmaksukoneen päivittäminenkin on fiksua. Halvallakin SSD-levyllä saa HDD:hen verrattuna valtavasti lisäpotkua. Parin kympin sijoituksella voi nopeuttaa vaikkapa läppärin käynnistymistä hurjasti, joka on varmasti sijoituksen väärti.Tässä poimintojamme:Hinnat jotka jutussa mainitaan, ovat olleet oikein artikkelin kirjoitushetkellä, joten emme takaa hintojen pitävyyttä tai jälleenmyyjien varastosaldoja - kannattaa siis kiirehtiä!