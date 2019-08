GlobalFoundries haastoi kilpailijansa – iPhonien ja iPadien tuotanto uhattuna

Puolijohdepiirien valmistamiseen erikoistunut GlobalFoundries on haastanut alan suurimman toimijan, taiwanilaisen TSMC:n oikeuteen. GlobalFoundriesin mukaan TSMC on loukannut yhteensä 16 patenttia Yhdysvalloissa ja Saksassa.



GlobalFoundriesin vaatimuksena on, että patentteja hyödyntävien piirien ja laitteiden maahantuonti estetään kokonaan. Käytännössä tämä iskisi suoraan esimerkiksi Appleen ja Nvidiaan, joiden tuotteet valmistetaan TSMC:n tekniikalla. Esimerkiksi Apple ei voisi tuoda iPhoneja ja iPadeja maahan lainkaan. Koska TSMC on alan suurin sopimusvalmistaja, voi oikeushaasteella olla vaikutuksia myös moniin muihin yhtiöihin.



Tapauksen käsittely on vielä alkuvaiheessa, joten mahdollinen maahantuontikielto ei ole ihan hetkeen tulossa voimaan.



GlobalFoundries eriytyi omaksi yhtiöksi AMD:n puolijohdetuotannosta, mutta on nyt ajautunut ongelmiin. Yhtiö esimerkiksi ilmoitti, ettei se aio enää kehittää 7 nanometrin prosessia, minkä takia se on hiljalleen jäämässä kilpailijoiden jalkoihin. GlobalFoundries aikookin jatkossa keskittyä erikseen valikoituihin piireihin eikä se yritä kilpailla kaikkein näkyvimpien piirien tuotannosta.



Patenttisalkun potentiaalin aktiivisempi hyödyntäminen voi olla merkki uusien tulonlähteiden hankkimisest.