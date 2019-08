Dell esitteli kaksi yrityksille suunnattua Chromebookia - jopa 32 GB RAM ja yksi teratavu tallennustilaa

Dell Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise ja Dell Latitude 5400 Chromebook Enterprise. Google ja Dell haluavat haastaa Microsoftin Windows-kannettavat kunnolla yrityksien puolella. Uudet Chromebookit ovat nimeltäänja

Molemmissa malleissa on mahdollisuus peräti 32 gigatavuun keskusmuistia (DDR4 2400 MHz), jota ei ole aikaisemmin Chrome OS -käyttöjärjestelmällä varustetussa kannettavassa nähty. Tallennustilan osalta voi valita jopa yhden teratavun version (PCIe NVMe SSD).Suorituskyvystä on vastaamassa 8. sukupolven Intel Core i3/i5/i7 -prosessori. Molemmista Chromebookeista löytyy LTE-tuki SIM-kortin avulla.Latitude 5300 akun kesto voi olla jopa 14 tuntia, kun taas Latitude 5400 voi yltää jopa 20 tuntiin riippuen kokoonpanosta. Akun lataukseen käytetään ExpressCharge -teknologiaa, jolla saa ladattua akun 80 prosenttiin tunnissa.Kannettavat ovat myös kestäviä ja läpäisivät 17 MIL-STD-testiä. Liitännöistä löytyvät muun muassa USB-C 3.1 ja täysikokoinen HDMI-portti.Chromebookit tulevat saataville 27. elokuuta 50 maassa. Dell Latitude 5300 Chromebook sisältää kääntyvän 13.3" FHD IPS kosketusnäytön eli laite on niin sanottu 2-in-1 -laite. Painoa laitteella on 1.36 kg tai enemmän.Dell Latitude 5300 2-in-1 hinta alkaa 819 dollarista. Dell Latitude 5400 Chromebookiin löytyy kolme eri vaihtoehtoa näytölle. Kaikki ovat kooltaa 14". Paino on alkaen 1.47 kg.Dell Latitude 5400 hinta alkaa 699 dollarista.