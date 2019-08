HyperX esitteli uusia tuotteita Gamescom-messuilla: pelihiiri, pelikuulokkeet, Aqua kytkin ja muuta

Kingstonin esitteli vähän kaikenlaista uutta Gamescom-messuilla . Kingstonin omistama HyperX sai uudet HyperX Aqua -kytkimet, langattoman pelihiiren ja langattomat pelikuulokkeet. Lisäksi esiteltiin pelikuulokkeita Sonyn ja Microsoftin pelikonsoleille. HyperX esitteli myös uusia Fury DDR4 -muisteja.

HyperX Aqua Tactile -kytkimen painallusvoima on 45 grammaa ja aktivointimatka on lyhyempi kuin aikaisemmin julkistetuissa HyperX Red (linear) -kytkmissä. Red-kytkimien aktivointimatka on 1.8 mm ja painallusten mitta yhteensä on 3.8 mm. Uusien kytkimien kestävyydeksi ilmoitetaan 80 miljoonaa klikkausta.HyperX:n omia kytkimiä käytetään HyperX Alloy Origins -pelinäppäimistössä. Näppäimistöstä löytyy muun muassa valaistus, jota voi hallita HyperX:n ohjelmistolla. Jokaisen painikkeen valaistuksen voi valita erikseen. Näppäimistöstä löytyy myös sisäistä muistia, johon voi tallentaa kolme eri profiilia valaistusta sekä makroja varten.HyperX Red -kytkimillä varustettu Alloy Origins tulee saataville lokakuun aikana, mutta Aqua -kytkimellä varustettu näppäimistö nähdään vasta alkuvuodesta 2020. Molemmat maksavat 110 dollaria.Lue myös: Corsair julkaisi K57 RGB pelinäppäimistön HyperX Pulsefire Dart on langaton pelihiiri ja käyttää 2.4 GHz langatonta liitäntää. Akun kesto on noin 50 tuntia yhdellä latauksella.Hiirestä löytyy PixArt 3389 -sensori ja Omronin kytkimet, joiden kestävyys on 50 miljoonaa klikkausta. Hiirestä löytyy myös RGB-valaistus, 6 ohjelmoitavaa painiketta ja makroja voi luoda HyperX:n ohjelmalla.Hiiren hinta on 100 dollaria ja tulee saataville syyskuun aikana.HyperX Cloud Flight S pelikuulokkeet ovat langattomat ja käytössä on 2.4 GHz langaton liitäntä. Akun kestoksi kerrotaan olevan 30 tuntia, kun äänenvoimakkuus on 50% ja kuulokkeiden valaistus ei ole käytössä.Kuulokkeissa on 7.1 tilaääni ja ohjain, jolla hallitaan valaistusta, äänenvoimakkuutta ja voi mykistää mikrofonin.HyperX Cloud Flight S pelikuulokkeet tulevat saataville alkuvuodesta 2020 ja hintaa niillä on 200 dollaria.HyperX julkaisi myös ChargePlay Base Qi -latausalustan, jolla voi langattomasti ladata sitä tukevia laitteita. Latausalusta antaa 10 wattia per alusta ja sillä voi ladata kahta laitetta samanaikaisesti.HyperX Pulsefire Dart ja HyperX Cloud Flight S tukevat molemmat Qi-latausta.Latausalusta tulee myyntiin syyskuun aikana ja hintaa sillä on 60 dollaria.HypeX sai myös uudet Cloud Alpha S pelikuulokkeet, joissa on 7.1 tilaääni sekä painike basson voimakkuuden hallintaan. Painikkeella voi valita kolme eri tasoa.Kuulokkeiden kaksoiskammio -teknologia tuo tarkemmat äänet esimerkiksi peleihin ja elokuvien katseluun.Kuulokkeissa on alumiinirunko ja niissä käytetään myös tekonahkaa. Mukana on kahdet erilaiset parit korvatyynyjä ja kotelo kuljettamista varten. Taustamelua vaimentavan mikrofonin voi irrottaa kuulokkeista.Saataville nämä tulevat loppuvuodesta 130 dollarin hinnalla.HyperX julkaisi useita pelikuulokkeita Sonyn ja Microsoftin pelikonsoleille.Xboxille on nyt saatavissa CloudX Flight langattomat kuulokkeet, CloudX Stinger kuulokkeet ja CloudX Chat kuulokkeet keskusteluja varten. Lisäksi Xboxin ohjaimia varten tulee ChargePlay Duo -lataustelakka.Playstation 4 pelikonsolille taas tulee Cloud Stinger kuulokkeet sekä Cloud Chat kuulokkeet.Myyntiin kaikki tuotteet tulevat tämän vuoden aikana. Lisätietoja tuotteista saa tästä Näitä muistikampoja ei esitelty Gamescom-messuilla, mutta samaan aikaan kuitenkin.Muistit ovat yhteensopivia AMD:n sekä Intelin alustojen kanssa. Muistit tukevat myös Intelin XMP-ylikellotusta. Fury DDR4 RGB sisältää RGB-valaistuksen ja sitä voi hallita Asusin, Gigabyten, MSI:n sekä HyperX:n ohjelmistolla. Fury DDR4 RGB on saatavissa yksittäisinä 8GB ja 16GB versioina. Saatavilla on myös kahden (16GB ja 32GB) ja neljän (32GB ja 64GB) muistikamman paketit. Muistien kellotaajuudet ovat 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz ja 3466MHz. Fury DDR4 on saatavissa yksittäisinä 4GB, 8GB ja 16GB versioina. Saatavilla on myös kahden (8GB, 16GB ja 32GB) ja neljän (16GB, 32GB ja 64GB) muistikamman paketit. Muistien kellotaajuudet ovat 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz ja 3466MHz.Lue myös: