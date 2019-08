Tässä on maailman suurin prosessori – 1,2 biljoonaa transistoria ja 400 000 ydintä

Cerebras Systems Vuonna 2016 perustettu puolijohdeyritys on paljastanut maailman suurimman prosessorin. Tekoälylaskentaan suunniteltu Cerebras Wafer Scale Engine -piiri sisältää peräti 1,2 biljoonaa transistoria ja on kooltaan ison hiirimaton kokoinen.

Cerebras Wafer Scale Engine -piiri koostuu yhteensä 400 000 suoritinytimestä, kun normaalin kotikoneen prosessorissa ytimiä on muutamia kappaleita. Tavallisesti prosessorit valmistetaan isoille piikiekoille, joihin niitä mahtuu useita kappaleita. Cerebras Wafer Scale Enginen kohdalla piikiekolle on mahtunut vain yksi suoritinpiiri.Kokoa WSE:llä on tarkalleen ottaen 42 225 neliömillimetriä eli se on 56,7-kertainen Nvidian suurimpaan Tesla V100 -grafiikkaprosessoriin verrattuna. Transistoreitakin Volta-piirissä on "vain" 21 miljardia kappaletta. Muistia WSE:stä löytyy 18 gigatavun edestä. Muistihierarkia on vain yhdessä tasossa, joten tieto saadaan luettua ytimelle yhdessä syklissä.Varsinaisia WSE:llä tehtyjä suorituskykymittauksia ei ole vielä julkaistu, joten niitä pitää vielä odottaa ennen kuin saadaan selville miten hyvin valtavia resursseja voidaan tekoälylaskennassa lopulta hyödyntää.