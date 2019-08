Dell esitteli Alienware AW5520QF -pelinäytön: 55", 120Hz, OLED

Dell esitteli Gamescom-messujen yhteydessä yhteensä neljä uutta pelinäyttöä, joista kolme on Alienwaren nimellä varustettuja. Uutuuksista mielenkiintoisin on AW5520QF-pelinäyttö, jonka OLED-paneelilla on kokoa 55 tuumaa 4K-resoluutiolla ja 120 Hz virkistystaajuudella varustettuna. Alienware-brändi sai myös uusia näppäimistöjä ja hiiriä

Alienware AW5520QF

Alienware AW3420DW

Alienware AW2720HF

Dell S3220DGF

Alienware AW5520QF on uutuuksista ison. Se on varustettu 55-tuumaisella OLED-paneelilla. Resoluutio on 4K ja virkistystaajuus on 120 Hz. Vasteajan (gray-to-gray) luvataan olevan 0.5 ms. Paneeli kattaa 98.5% DCI-P3-väriavaruudesta. AMD FreeSync-teknologia on tuettuna, mutta HDR-tuki puuttuu.Näytöstä löytyy DisplayPort 1.2, 3x HDMI 2.0, 4x USB 3.1 Gen 1-porttia, SPDIF-ulostulo ja kuulokeliitin. Siitä löytyy myös kaiuttimet ja VESA-kiinnitys (200 x 200 mm ja 300 x 200 mm).Mitat ovat 717.2 mm x 1225.9 mm x 80.30 mm. Paino ilman jalustaa on 25.5 kg.Hintaa näytöllä on 4000 dollaria. Yhdysvaltoihin se saapuu 30. syyskuuta ja ilmeisesti Euroopassa näyttö nähdään 30. lokakuuta.Alienware AW3420DW on varustettu 34" kaarevalla (1900R) IPS-paneelilla. Resoluutio on WQHD eli 3440 x 1440 pikseliä, kun kuvasuhde on 21:9. DCI-P3-väriavaruudesta on katettuna 98%.Virkistystaajuus on 120 Hz ja käytössä Nvidia G-Sync-teknologia. Liitännöistä löytyvät HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, 4x USB 3.1 Gen 1-porttia ja kuulokeliitin. VESA 100 x 100-kiinnitys myös onnistuu.AW3420DW tulee saataville Yhdysvalloissa 28. elokuuta 1499 dollarin hinnalla.Alienware AW2720HF taas tuo enemmän nopeutta pelaamiseen. Näyttö on varustettu 240 Hz:n virkistystaajuudella.Kokoa IPS-paneelilla on 27" ja sen resoluutio on Full HD. Vasteaika (gray-to-gray) on 1 ms ja näytöstä löytyy tuki AMD FreeSync-teknologialle. Paneeli kattaa 99% sRGB-väriavaruudesta.Liitäntöjen puolelta löytyvät 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 4x USB 3.1 Gen 1 ja kuulokeliitin. VESA 100 x 100-kiinnitys myös onnistuu.Näyttö saapuu myyntiin Yhdysvalloissa 17. syyskuuta 599 dollarin hinnalla.Dell S3220DGF on kooltaan 32" ja se on kaareva (1800R). Resoluutio on QHD ja virkistystaajuus on 165 Hz. Vasteaika tässä näytössä on 4 ms.Näyttö on varustettu AMD FreeSync 2 HDR -teknologialla ja kattaa 90% DCI-P3-väriavaruudesta.Liitännöistä löytyvät 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 3x USB 3.0 ja kuulokeliitin. Myös VESA 100 x 100-kiinnitys löytyy.Yhdysvaltoihin se saapuu 28. elokuuta ja hintaa on 599 dollaria.Lisää tuotteista voi lukea tästä