Dell esitteli uusia Alienware-brändillä varustettuja hiiriä ja näppäimistöjä

Dell esitteli Gamescom-messujen yhteydessä kaksi uutta pelinäppäimistöä ja kolme uutta pelihiirtä, jotka ovat varustettu Alienware-brändillä. Dell esitteli myös uusia pelinäyttöjä , joista mielenkiintoisin on Alienware AW5520QF.

Alienware AW510K näppäimistö

Alienware AW310K näppäimistö

Alienware AW610M hiiri

Alienware AW510M hiiri

Alienware AW310M hiiri

Alienware AW510K täysikokoinen mekaaninen näppäimistö, jossa käytetään Cherry MX Low-Profile kytkimiä. Jokainen painike on erikseen RGB-valaistu. Median hallintaan käytetään F9-F12 painikkeita ja yläkulmasta löytyy rulla äänenvoimakkuuden hallintaan.Näppäimistön mitat: 2.94 cm (korkeus), 46.7 cm (leveys) ja 15.62 cm (syvyys). Painoa näppäimistöllä on 0.91 kg. Kaapelin pituus on 2 metriä.Näppäimistö tulee saataville Yhdysvalloissa 20. elokuuta 159 dollarin hinnalla.Myös Logitech esitteli hiljattain vastaavan Low-Profile kytkimillä varustetun Logitech G915 Lightspeed -näppäimistön , joka on langaton.Alienware AW310K täysikokoisessa mekaanisessa näppäimistössä käytetään Cherryn MX punaisia kytkimiä. Jokainen painike on erikseen valaistu, mutta valaistuksen väri on vain valkoinen. Median hallintaan käytetään F9-F12 painikkeita ja yläkulmasta löytyy painikkeet äänenvoimakkuuden hallintaan.Näppäimistön mitat: 3.57 cm (korkeus), 46.7 cm (leveys) ja 15.62 cm (syvyys). Painoa näppäimistöllä on 1.04 kg. Kaapelin pituus on 2 metriä.Näppäimistö tulee saataville Yhdysvalloissa 20. elokuuta 99 dollarin hinnalla.Alienware AW610M hiirtä voidaan käyttää langattomasti sekä langallisesti. Akun kestoksi luvataan 350 tuntia yhdellä latauksella.Sensorina on Alienwaren 16000 DPI:n sensori. Hiiressä on Omronin kytkimet, joiden kestävyys on 50 miljoonaa klikkausta sekä 7 ohjelmoitavaa painiketta. Hiiressä on myös RGB-valaistus.Painoa hiirellä on 120 grammaa ja USB-kaapelin pituus on 2 metriä.Hiiri tulee saataville Yhdysvalloissa 20. elokuuta 99 dollarin hinnalla.Alienware AW510M myös sisältää saman 16000 DPI:n sensorin ja Omronin kytkimet. Painikkeita löytyy yhteensä 10 ja ne voidaan ohjelmoida. Hiiressä on myös RGB-valaistus.AW510M toimii vain langallisesti ja sen kaapelin pituus on 2 metriä. Painoa on 90 grammaa.Näppäimistö tulee saataville Yhdysvalloissa 20. elokuuta 75 dollarin hinnalla.Alienware AW310M on myös langaton, mutta siinä käytetään yhtä AA-paristoa, jonka kestoksi luvataan 300 tuntia.Ohjelmoitavia painikkeita on 6 kappaletta. Hiiressä käytetään PixArtin 12000 DPI:n sensoria ja Omronin kytkimiä.Painoa on 89 grammaa.Hiiri tulee saataville Yhdysvalloissa 20. elokuuta 63 dollarin hinnalla.Lisää tuotteista voi lukea tästä