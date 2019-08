Logitech esitteli kaksi uutta mekaanista näppäimistöä matalaprofiilisilla kytkimillä

Uusien näppäimistöjen nimet ovat Logitech G915 Lightspeed ja Logitech G815 Lightsync RGB . G915 Lightspeed on langaton ja G815 Lightsync on langallinen. Näppäimistöjen hinnat ovat kohtuullisen korkeat. G915 hinta on 249 euroa ja G815 hinta 199 euroa. Molemmat ovat ennakkotilattavissa Logitechin sivulta.

Logitech G915 Lightspeed

Logitech G815 Lightsync

Molemmat näppäimistöt käyttävät uusia matalaprofiilisia GL -kytkimiä. Kytkimistä löytyy kolme eri vaihtoehtoa: GL Tactile, GL Linear ja GL Clicky.Kytkimien painallusvoima on 50 grammaa, aktivointimatka on 1.5 mm ja painallusten mitta yhteensä on 2.7 mm. Toisaalta G815 tuotesivulla painallusvoiman kerrotaan olevan 45 grammaa ja painallusten mitta yhteensä on 3.0 mm.Lisää tietoa kytkimistä saa tästä G915 on langaton näppäimistö. Akun kestoksi luvataan 30 tuntia valaistuksen ollessa päällä täydellä kirkkaudella. Näppäimistöstä löytyy micro-USB -liitin, jolla näppäimistön akku ladataan.Yhteys tietokoneeseen muodostetaan Logitechin Lightspeed -tekniikkaa hyödyntäen. Yhteydeksi voi valita myös Bluetoothin.G915 mitat ovat: 475 mm (pituus), 150 mm (leveys) ja 22 mm (korkeus). Painoa ilman johtoa on 1025 grammaa. Johdon pituus on 1.8 metriä.Näppäimistössä on 5 kappaletta G-makropainikkeita ja erilliset painikkeet median hallintaan. Käytössä on myös Lightsync -valaistus eli valaistuksen voi yhdistää muihin sitä tukeviin laitteisiin.G915 on ennakkotilattavissa Logitechin sivulta . Näppäimistö löytyy myös Gigantin ja Multitronicin valikoimista: GL Tactile-kytkimet ja GL Clicky-kytkimet . Gigantti kertoo toimituksen alkavan 9.9.2019.G815 näyttää samalta G915 kanssa. Niiden fyysiset mitat ovat samat, mutta G815 paino on johdon kanssa 1145 grammaa. Johdon pituus on myös 1.8 metriä.G815 on siis langallinen näppäimistö ja siitä löytyy myös USB-läpivienti.G815 sisältää myös viisi kappaletta G-makropainikkeita, erilliset painikkeet median hallintaan sekä Lightsync-valaistuksen.G815 on ennakkotilattavissa Logitechin sivulta . Näppäimistö löytyy myös Gigantin ja Multitronicin valikoimista: GL Tactile-kytkimet ja GL Clicky-kytkimet . Gigantti kertoo toimituksen alkavan 9.9.2019.