Chrome OS 76 on julkaistu: automaattiset klikkaukset, virtuaalinen työpöytä, Google-tilien hallinta

Uuden Chrome OS 76 -ohjelmistopäivityksen mukana tulleet ominaisuudet ovat automaattiset klikkaukset, painikkeet median hallintaan, virtuaaliset työpöydät, Google-tilien hallinta, URL-osoitteiden lähettäminen muille laitteille, joissa on käytössä Google-tili, PWA:n asentaminen selaimella ja korjauksia tableteille.

Automaattiset klikkaukset toimivat, kun käyttäjä pitää hiiren kursoria hetken ajan linkin päällä. Ominaisuus on ollut Chrome OS -käyttöjärjestelmässä jo aiemmin, mutta nyt se on saanut lisätoimintoja. Vasemman klikkauksen lisäksi nyt onnistuu myös oikea klikkaus, kaksoisklikkaus sekä klikkaus ja siirtäminen. Ominaisuuden löytää, kun asetuksien hakupalkkiin kirjoittaa 'esteettömyys'.Uusilla median hallintaan tarkoitetuilla painikkeilla voi pysäyttää tai toistaa ääntä välilehdessä tai sovelluksessa. Painikkeet löytyvät ilmoituksista ja toimivat samalla tavalla kuin Android-laitteella.Chromebookilla voi nyt hallita Google-tilejä. Asetuksista näkee esimerkiksi mitä tilejä laitteilla on käytössä sekä mitä oikeuksia on annettu sovelluksille.Virtuaaliset työpöydät ovat nyt käytössä, mutta se saa todennäköisesti lisäominaisuuksia, kuten tuen pikanäppäimille, Chrome OS 77 mukana.Näistä ominaisuuksista kerrottiin Googlen toimesta , mutta Chrome Unboxed kertoo vielä muutamista muista uudistuksista.Chromebookilla voi nyt lähettää artikkeleita muille laitteille, joissa on käytössä Google-tili. Oikealla klikkauksella sivulla löytää mahdollisuuden lähettää linkin muille laitteille. Ominaisuus on pitkälti sama, joka on löytynyt Firefoxista jo hyvän aikaa.Chromella ja Chrome OS 76 onnistuu nyt PWA-sovelluksien (Progressive Web Apps) asentaminen laitteelle. Chrome Unboxed sivulta löytyy lyhyt video aiheesta.Chrome Unboxed raportoi myös muutamista muista korjauksista, kuten kameran parannuksista.Päivityksen jakelu on alkanut ja tulee saataville kaikille laitteille lähiaikoina.