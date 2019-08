Päivän diili: Asus GeForce GTX 1660 Dual EVO OC näytönohjain 239 euroa - säästä 60€

GTX 1660 näytönohjaimet sopivat hyvin pelaamiseen Full HD resoluutiolla, mutta tarkempaan kuvaan vaaditaan tehokkaampaa näytönohjainta.

Asus GeForce GTX 1660 Dual EVO OC näytönohjaimen hinta on nyt 239 euroa . Viime aikoina tätä näytönohjainta on myyty 299 euron hinnalla, joten nyt säästöä tulee 60 euroa.GDDR5 -muistia on 6 gigatavua ja sen kellotaajuus on 8000 MHz. Kortti on tehtaalla ylikellotettu ja OC Moden kellotaajuus nousee 1875 MHz asti (boost). Jäähdytyksestä vastaavat kaksi Axial-tech -tuuletinta. Liitännöistä löytyvät 1x HDMI, 1x DisplayPort ja 1x DVI. Näytönohjain tukee G-Sync -teknologiaa. Vaaditun virtalähde on 450 W (1x 8 pin virtaliitin).Tarjous löytyy Gigantilta ja on voimassa su 18.8. asti. Saatavuus on hyvä.