Samsung tekee paluuta läppärimarkkinoille – Esitteli Galaxy Book S:n

Vaikka Samsung onkin ottanut selvästi takapakkia PC-markkinoiden suhteen, esitteli korealaisjätti uuden Galaxy Book S -läppärin tällä viikolla Galaxy Note10:n julkistuksen yhteydessä.



Galaxy Book S poikkeaa peruskannettavasta monin tavoin. Esimerkiksi Intelin suorittimet on vaihdettu Qualcommin ARM-pohjaiseen Snapdragon 8cx -suorittimeen, minkä kylkiäisenä kannettavaan on saatu lisättyä 4G-modeemi. Tietokoneessa on sekä SIM- että eSIM-tuki. Alumiinista valmistettu tietokone painaa 0,96 kilogrammaa, joten se soveltuu niin yhteyksien kuin painonkin osalta liikkuvaan käyttöön.



Tietokoneesta löytyy 13,3 tuuman kosketusnäyttö ja akusta riittää virtaa 23 tunnin käyttöön. Tallennustilaa on 256 gigatavua ja käyttömuistia on kahdeksan gigatavua.



Galaxy Book S tulee myyntiin Pohjoismaissa vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä Mercury Gray -värissä. Windows 10 -pohjaisen tietokoneen alustava suositushinta on 1149 euroa.