Windows 10:een on tulossa pilvipalautus – Päivityssulkeiset jäävät historiaan

Kun Windows-koneeseen tulee jotakin kriittistä vikaa, voidaan lopulta joutua turvautumaan järjestelmän palauttamiseen. Tyypillisesti PC-valmistajat ovat osioineet kiintolevyn niin, että palautukseen tarvittavat järjestelmätiedot löytyvät omalta osioltaan.

Paikallisessa tallenteessa on kuitenkin se huono puoli, että se ei päivity vaan palautuksen jälkeen tietokoneesta löytyy pahimmillaan vuosia vanha Windows-versio. Tämän jälkeen edessä on uuvuttava järjestelmäpäivitysten asentamisurakka. Tämän ongelman korjaamiseksi Microsoft on lisäämässä Windows 10:n uusiin versioihin mahdollisuuden tehdä "pilvipalautuksen", jolloin järjestelmä palautetaan verkosta ladattavan tuoreen Windows-version pohjalta.Ominaisuus ei kuitenkaan riipu pelkästään Microsoftista, vaan sen toteuttamiseen tarvitaan tietokonevalmistajilta ajuritiedostot. Applen Maceistä löytyy vastaava ominaisuus jo, mutta Applen tapauksessa työtä on helpottanut se, että yhtiö on itse vastuussa kaikesta raudasta ohjelmistoihin saakka.