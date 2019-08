Intel paljasti Ice Lake -sukupolven mobiiliprosessorit – Suorituskyky nousee taas uudelle tasolle

Intel on esitellyt ensimmäiset Ice Lake -sukupolven mobiiliprosessorit. Ensimmäisessä aallossa Intel esitteli kaikkiaan 11 U- ja Y-sarjan Core-suoritinta, jotka perustuvat uuteen Sunny Cove -arkkitehtuuriin ja 10 nanometrin tuotantoprosessiin.



Puolijohdejätin mukaan uuden kymmenennen sukupolven Core-prosessorit kykenevät suorittamaan 18 prosenttia enemmän käskyjä yhdessä kellojaksossa kuin aiemmat prosessorit, joten uudet suorittimet saavat enemmän aikaiseksi samalla kellotaajuudella kuin vanhat mallit. Y-sarjan prosessorit on tarkoitettu kaikkein vähävirtaisimpiin kokoonpanoihin (TDP 9/ 12 wattia) ja U-sarjan koneet on tarkoitettu tehokkampiin kannettaviin (TDP 15/25 W).



Molemmissa mallistoissa on Core i3-, i5- ja i7 -sarjan suorittimia. Suoritustehon lisäksi ne poikkeavat grafiikkaohjaintenkin osalta toisistaan. Se näkyy nimen perässä olevasta Gx-koodista, jossa suurempi lukema tarkoittaa tehokkaampaa grafiikkaprosessoria.



Uudet prosessorit ovat tietokonevalmistajien ulottuvilla, joten niihin perustuvat kannettavat ennättävät parahiksi joulusesonkiin.