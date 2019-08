Chromebookit saattavat pian saada Face Unlock -toiminnon

Ominaisuuden tuloa on jo jonkin aikaa huhuiltu, mutta nyt kasvojentunnistuksen lisääminen Chrome OS -käyttöjärjestelmään saattaa olla lähellä.

Face Unlock -toiminnon lisäämisestä Chrome OS -käyttöjärjestelmään ei ole vielä saatu mitään varsinaisia tietoja. Ominaisuuden lisäämistä kuitenkin pohditaan Chrome Unboxed -sivustolla Pohdinnat lähtivät liikkeelle sen jälkeen, kun Google paljasti tulevan Google Pixel 4 -puhelimen ominaisuuden Google paljasti videolla, että Pixel 4 lukituksen saa auki kasvojentunnistuksella ja sisältää Motion Sense -ominaisuuden, jolla voi hallita laitetta koskematta siihen. Chrome Unboxed on kuitenkin löytänyt mainintoja-ominaisuudesta avoimen lähdekoodin Chromium -projektista, joissa kerrotaan kasvojentunnistuksen nyt tukevan MediaTekin järjestelmäpiirejä. Mainintoja löytyy myös Intelin piireillä toimivasta Face Detection -ominaisuudesta.Chrome Unboxed on myös uutisoinut 'Atlas' -nimisestä laitteesta, joka on todennäköisesti. Googlen tulevasta tilaisuudesta on myös huhuiltu jonkin verran, jossa mahdollisesti esitellään uusi Pixelbook.On siis mahdollista, että Pixel 4 käytettävä kamerateknologia päätyy myös Chrome OS -laitteisiin, kuten Pixelbook 2. Tästä asiasta varmasti saadaan lisätietoja pian.