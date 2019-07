Samsung jaksaa vielä yrittää – Haastaa iPad Pron uudella tabletilla

Samsungilla näyttää olevan niin kova halu haastaa Applen iPad Pro -tabletit, että se hyppäsi laitteiden mallinimissäkin suoraan Tab S4:stä Tab S6:een. Väliin jäi vain edulliseksi vaihtoehdoksi tarkoitettu Tab S5e, mutta varsinaista Tab S5:tä ei ole markkinoille saapunut.



Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblomin mukaan Tab S6 on suunnattu luovan alan ammattilaisille ja tehokäyttäjille. Tabletin sanotaan olevan sopiva työkalu niihin hetkiin, kun inspiraatio uuden tekemiselle iskee. Luovassa työskentelyssä auttaa tabletin mukana toimitettava uusi S Pen -kynä, joka sisältää niin kauko-ohjaustoiminnon kuin langattoman latauksen. S Penin akku kestää stanby-tilassa kerrallaan 11 tuntia.



Galaxy Tab S6:ssa on 10,5 tuuman Super AMOLED -näyttö (WQXGA) ja sisällä tikittää 7 nanometrin prosessilla valmistettu kahdeksanytiminen prosessori. Käyttömuistia on 6 gigatavua ja tallennustilaa 128 gigatavua. Tabletin etupuolelta löytyy kahdeksan megapikselin kenno ja takana on 13 ja 5 megapikselin kamerat. Äänentoistosta vastaa neljä AKG-kaiutinta.



Galaxy Tab S6:n myynti alkaa 23. elokuuta värivaihtoehtoina Mountain Gray, Cloud Blue ja Rose Blush. Sen suositushinnat ovat 749 € (Wi-Fi) ja 799 € (4G).