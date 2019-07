Gigantilla tarjouksessa tietokoneen komponentteja - lista parhaista tarjouksista

Gigantilla on hyvä määrä tarjouksessa erilaisia tietokoneen komponentteja. Tarjouksesta löytyy muun muassa tietokoneen koteloita, prosessorijäähdyttimiä ja tuulettimia. Nyt on siis hyvä aika päivittää kokoonpanoa, jos sellaiseen on tarvetta.

Tässä listaa parhaista tarjouksista. Kaikki tarjoukset kannattaa selata läpi Gigantin verkkokaupasta NZXT H700 tietokonekotelo hinta nyt 87 euroa . Normaalisti 149 euroa eli säästä 62 euroa. Tämä ATX-kotelo sisältää 4 valmiiksi asennettua tuuletinta. Yksi niistä on kooltaan 140 mm ja kolme on 120 mm. Kotelon sivuikkuna on karkaistua lasia. Be quiet! Dark Base 700 ATX-kotelo nyt 129 euroa . Normaalisti 189 euroa. Aiemmin ollut tarjouksessa noin 160 euron hinnalla. Kaksi valmiiksi asennettua 140 mm:n tuuletinta. Lasinen sivuikkuna. Kolme kappaletta Corsair LL120 RGB -tuulettimia nyt hintaan 59,95 euroa . Normaalisti 89,95 ja aiemmin näitä on myyty tarjouksessa 69,95 euron hinnalla. Koko 120 mm, PWM -hallinta. Mukana myös Node -ohjain. Corsair ML120 Premium PWM -tuuletin nyt 10 euroa . Normaalisti 19,95 euroa. Koko 120 mm ja nopeus 400-2400 rpm. NZXT Aer Flow PWM -tuuletin nyt 10 euroa . Normaalisti 17,95 euroa. Koko 120 mm ja nopeus 500-1500 rpm. Corsair Hydro H100i Platinum -nestejäähdytysjärjestelmä nyt 85 euroa . Normaalisti 159 euroa ja aiemmin tuote on ollut tarjouksessa 99 euron hinnalla. Kooltaan jäähdytin on 240 mm ja sisältää kaksi 120 mm:n RGB-valaistua tuuletinta. Yhteensopivuus: Intel 115x, 2011, 2066 ja AMD AM2, AM3, AM4, TR4. NZXT Kraken X52 -prosessorijäähdytin hinta nyt 99 euroa . Normaalisti 139 euroa. Jäähdyttimen koko on 240 mm ja sisältää kaksi 120 mm:n tuuletinta. Yhteensopivuus: Intel 115x, 1366, 2011, 2011-3, 2066 ja AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1. Be quiet! Dark Rock Slim -prosessorijäähdytin hinta 35 euroa . Normaalisti 59,95 euroa. Sisältää yhden 120 mm:n tuulettimen ja toisen voi lisätä halutessaan. Max TDP: 180 W. Yhteensopivuus: Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011(-3) Square, 2066 ja AMD AM2/AM2+, AM3/AM3+, AM4, FM1, FM2/FM2+. Corsair RM650X V2 650W -virtalähde 72 euroa . Normaalisti 105 euroa. Hyötysuhde 80 Plus Gold, modulaarinen kaapelinhallinta ja ATX-koko. Asus GeForce GTX 1650 Dual OC -näytönohjain hinta nyt 169 euroa . Normaalisti 209 euroa. 4 GB GDDR5 muistia, HDMI, DisplayPort, DVI. Asus GeForce RTX 2060 Dual OC -näytönohjain nyt 369 euroa . Normaalisti 399 euroa. 6 GB GDDR6 muistia, 2x HDMI, 2x DisplayPort, DVI.Katso myös: