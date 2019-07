Diili: SSD-levyjen hinnat naurettavan halpoja: 120GB 19 eurolla ja vihdoin myös 2 teratavun levyissä hinnat romahtivat

Olemme nyt useamman kuukauden ajan seuranneet kuukaistasolla SSD-levyjen hintojen muutoksia ja poimineet parhaat "gigatavua per eurolla"-tarjoukset eri kokoluokista listaksi. Kesäkuun jälkeen hinnoissa on tapahtunut vain kosmeettisia muutoksia - pienimpien levyjen hintoihin on tullut pääsääntöisesti pari euroa lisää hintaa.

Mutta, mutta... Yli kahden teratavun, todella isojen levyjen joukosta löytyy yksi yllättäjä - Intelin 2 teratavun SSD, joka irtoaa nyt todella halvalla. Aiemmin 2 teratavun levyissä "hintaa per giga"-luokka on ollut selkeästi kalliimpi kuin pienemmissä levyissä. Mutta tarjous, 205 eurolla , tuo nyt 2 teratavunkin levyt tuttuun 10 senttiä/gigatavu -haarukkaan, jossa viime kuukaudet ollaan oltu SSD-levyjen osalta.Ja tietysti pienimmät, 120 gigatavun levyt ovat edelleen todella halpoja. Jos ideana on päivittää vaikkapa vanha läppäri aivan uuteen nopeusluokkaan, saa 120 gigatavun SSD-levyä noin 20 eurolla, useilta eri valmistajilta. SSD-levyn ansiosta useamman vuodenkin vanhan "keittiökoneen" saa nopeutumaan työpöytäkäytössä aivan eri sfääreihin - ja yleensä 120 gigatavun tallennustilakin riittää varsin mainiostiTässä poimintojamme:Hinnat jotka jutussa mainitaan, ovat olleet oikein artikkelin kirjoitushetkellä, joten emme takaa hintojen pitävyyttä tai jälleenmyyjien varastosaldoja - kannattaa siis kiirehtiä!