Glorious PC Gaming julkaisi pienemmän ja kevyemmän version Model O -pelihiirestä. Uusi hiiri kantaa nimeä Model O- (Model O miinus).

Mattapintaisen Model O- paino on vain 58 grammaa ja kiiltopintainen on 59 grammaa. Model O:n paino on 67 grammaa, joten painoa on saatu tiputettua 9 grammaa. Uusi malli on kooltaan hieman pienempi, jonka ansiosta painoa on saatu pudotettua. Rakenteena käytetään hunajakennorakennetta.Model O-:n mitat ovat: 63 mm (leveys) x 120 mm (pituus) x 36 mm (korkeus). Model O:n mitat vastaavasti ovat: 66 mm x 128 mm x 37.5 mm.Ominaisuuksiltaan Model O- on pitkälti sama kuin Model O. Sensorina toimii Pixartin PMW-3360, joka kykenee 12000 DPI:n tarkkuuteen. Hiiressä käytetään Omronin kytkimiä, joiden kestävyys on 20 miljoonaa klikkausta. Hiiressä on myös RGB-valaistus.Model O- hinta on sama kuin Model O:n eli 49,90 euroa Hiiri on nyt ennakkotilattavissa Glorious PC Gaming sivujen kautta tai Jimms.fi