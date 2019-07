Intel paljasti neuromorfisen laskentapiirin – Avaa ovet uudenlaiselle algoritmikehitykselle

Intel on esitellyt tänään kahdeksasta miljoonasta neuronista koostuvan Pohoiki Beach -neurolaskentapiirin, jonka suunnittelun lähtökohdaksi on otettu ihmisen aivojen toiminnan simulointi. Neuromorfisen piirin avulla päästään selviin suorituskykyparannuksiin tietyissä laskentatehtävissä tavanomaiseen suorittimeen verrattuna.



Pohoiki Beach -piiri koostuu yhteensä 64 Loihi-prosessorista, joissa varsinainen ongelmanratkaisutehtävät tapahtuvat. Loihien avulla esimerkiksi harvakoodaukseen (sparse coding), graafihakuun ja CSP:hen (constraint-satisfaction problems) liittyvien tehtävien suorittaminen nopeutuu tavalliseen prosessoriin verrattuna tuhat- tai kymmentuhatkertaisesti.



Kaupallista merkitystä Pohoiki Beachillä ei vielä ole, mutta sitäkin enemmän sillä on tutkimuksellista arvoa. Tutkijat voivat nyt kehittää neuromorfiseen laskentaa hyödyntäviä algoritmeja ja yrittää ratkaista tämän hetken vaikeimpia ongelmia hyvin pienellä virrankulutuksella. Neuromorfisen laskennan tuloksia voidaan hyödyntää niin verkkolaitteissa, paikannuksessa kuin vaikkapa elektronisen ihon tuotekehityksessä. Intelin tavoitteena on kuitenkin kehittää vielä tämän vuoden aikana neuromorfinen piiri, jossa on jopa 100 miljoonaa neuronia.