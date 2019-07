Applelta uusia kannettavia opiskelijoille – Sisältävät Touch ID -sormenjälkilukijat

Apple on päivittänyt MacBook Air- ja MacBook Pro -tietokoneensa elo-syyskuussa koittavaa back-to-school-sensonkia ajatellen. Samalla yhtiö on lopettanut 12 tuuman MacBookin sekä edellisen sukupolven MacBook Airin myynnin.



Opsikelijoita ehkä eniten houkuttaa uusi MacBook Air, joka on hieman edullisempi kuin halvin malli MacBook Prosta. Uutta MacBook Airissa on Retina-tasoiseen näyttöön lisätty TrueTone-tekniikka, joka säätää näytön värilämpötilaa ympäristön valaistuksen mukaan. Näin ollen iltaisin näyttö ei enää loista silmiin sinistä valoa, joka on omiaan heikentämään opiskelijoiden unen määrää ja tasoa.



MacBook Airista löytyy lisäksi Touch ID -sormenjälkilukija sekä kahdeksannen sukupolven kaksiytiminen Core-suoritin.



Edullisimmassa 13 tuuman MacBook Pro -mallista löytyy nyt Touch Bar -näyttö näppäimistön yläpuolelta, Touch ID, neliytiminen suoritin sekä True Tone -tekniikalla varustettu Retina-näyttö.