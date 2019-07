Logitech julkaisi uudet G Pro ja G Pro X -pelikuulokkeet - hinnat 99€ ja 129€

Logitech julkaisi G Pro X ja G Pro -pelikuulokkeet. Logitech G Pro pelikuulokkeiden hinta on 99,99 euroa ja Logitech G Pro X pelikuulokkeiden hinta on 129 euroa. Kuulokkeet ovat nyt ennakkotilattavissa Logitechin sivuilta ja tulevat kauppojen hyllyille myöhemmin heinäkuun aikana.

Logitech suunnitteli nämä uudet pelikuulokkeet yhdessä ammattilaispelaajien kanssa. Molemmat kuulokkeet ovat valmistettu teräksestä ja alumiinista, joten rakenne on kestävä sekä kevyt. Kuulokkeet ovat suunniteltu siten, että niitä voi pitää päällä useita tunteja kerrallaan. Mukavuutta käyttöön tuo vaahtomuoviset korvatyynyt, jotka muistavat muodon.Molemmissa kuulokkeissa on 50 mm:n Pro-G elementit, jotka tuottavat laadukasta ja tarkkaa ääntä. Pro X -pelikuulokkeissa käytetään myös DTS Headphone: X 2.0 -tilaäänitekniikkaa, joka parantaa läheltä ja kaukaa kuuluvien äänten erottelukykyä.Logitech G Pro X -pelikuulokkeet käyttävät Blue Vo!ce -mikrofonitekniikkaa. Tekniikka on kehitetty yhteistyössä Blue Microphonesin kanssa. Blue Vo!ce -mikrofonitekniikkaa hallitaan Logitech G HUB -ohjelmistolla ja se käytännössä auttaa saavuttamaan paremman sekä selkeämmän äänen. Pro X -pelikuulokkeiden mukana tulee kahdet korvatyynyt, joista toisen materiaali on keinonahkaa ja toisen materiaali on kangasta. Pakkauksessa on mukana myös ulkoinen USB-äänikortti, irrotettava mikrofoni, kahden metrin johto, mobiilijohto painikkeella, Y-sovitin sekä kantopussi. Pro -pelikuulokkeiden varusteluun kuuluvat keinonahasta valmistetut korvatyynyt, ulkoinen USB-äänikortti, irrotettava mikrofoni, kahden metrin johto ja Y-sovitin.